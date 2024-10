$!Renuncia ministro a su cargo; rechaza injurias, insultos e infundios que recibió

“El 10 de febrero de 2011 fui designado por el Senado de la República como Ministro del Máximo Tribunal de nuestro país por un plazo de 15 años que vence el 9 de febrero de 2026. No obstante, el 15 de septiembre del año en curso fue publicada una reforma constitucional que interrumpe el término por el que fui nombrado y lo concluye el 31 de agosto de 2025”, recordó Pardo Rebolledo, en una carta a José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

“Asimismo, después de más de cuarenta años de Carrera Judicial, con un expediente limpio y con el orgullo y la convicción de siempre haber desempeñado mis funciones con la independencia, honestidad, imparcialidad, objetividad, excelencia y entrega que son necesarias en la actividad jurisdiccional, sin que implique un acto de claudicación o conformidad de mi parte y condicionado por las circunstancias antes referidas, presento con esta fecha, para todos los efectos constitucionales y legales procedentes, mi renuncia al cargo que desempeño, en términos del artículo séptimo transitorio, segundo párrafo, de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024”, enfatizó el ministro.

“Rechazo enérgicamente las injurias, insultos e infundios de los que he sido objeto como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostengo la relevancia que tiene la Carrera Judicial en la Impartición de Justicia y presento mi renuncia no como un acto de conveniencia sino de congruencia personal. Acompaño copia simple de mi credencial del [Instituto Nacional Electoral] INE”, finalizó Pardo Rebolledo.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sugirió que la mayoría de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, pudiera rechazar las renuncias que presentaran los ministros de la SCJN.

En conferencia de prensa, el legislador de Morena reiteró que los ministros que no aceptaran participar en el proceso electivo que se llevaría a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo harían para conservar sus haberes de retiro, por lo que sugirió que el Senado podría no aceptar sus renuncias.

“Se ha filtrado también, está en el ambiente, que hoy presentarán sus renuncias, y eso también ha generado una desinformación, porque en realidad lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025, porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas, que se vayan con su pensión en los términos vigentes, podemos no aceptar sus renuncias. Podemos no aceptar sus renuncias, pues no aceptarlas”, dijo Fernández Noroña.

También este martes, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentó una solicitud de juicio político contra los ocho ministros de la SCJN, por estar en “desacato y rebeldía”, ya que se habían manifestado en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Los Ministros golpistas son la punta de lanza de una conspiración mafiosa para sabotear la #ReformaJudicial. La opción para cortar de tajo esa insurrección es el juicio político con el cual podrán ser destituidos. Ya está presentado en la Cámara de Diputados”, escribió Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, legislador del PT, en su cuenta de la red social X.