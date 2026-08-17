Renuncia Mónica Soto a su magistratura en la Sala Superior del TEPJF

Mónica Aralí Soto Fregoso informó su renuncia como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cargo que ocupaba desde el 4 de noviembre de 2016, tras haber sido elegida por el Senado de la República a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por un periodo de nueve años.

La magistrada dio a conocer su decisión durante el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales, donde adelantó que continuaría su actividad pública fuera del órgano jurisdiccional electoral.

“Me tocará verles desde otra trinchera. Seguiré, por supuesto, siempre orgullosa defendiendo la lucha de las mujeres”, expresó Soto Fregoso ante las magistraturas electorales reunidas en el encuentro.

Soto Fregoso encabezó la Presidencia de la Sala Superior del TEPJF desde el 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de octubre de 2025, periodo en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificó la elección presidencial de 2024 y resolvió las impugnaciones derivadas del proceso electoral extraordinario para elegir juzgadores federales. Fue elegida para ese cargo el 15 de diciembre de 2023, con los votos de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y el suyo propio, así como el sufragio en contra de Reyes Rodríguez Mondragón, quien renunció a la Presidencia del Tribunal el día 11 del mismo mes y año, tras la exigencia de esos tres magistrados.

Durante su gestión al frente de la Sala Superior del TEPJF, la magistrada sostuvo que el órgano jurisdiccional no cedería ante presiones de los partidos políticos ni de otros actores. “Nunca un partido político ni ningún actor, ni ningún grupo de Poder podrá decir, ni a mí, ni a ninguno de mis compañeros qué hacer, cómo votar”, declaró el 12 de marzo de 2024, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que desde el Poder Judicial de la Federación (PJF) se estaba “tramando” la nulidad de la elección presidencial.

Bajo su presidencia, la Sala Superior del TEPJF revocó, el 22 de enero de 2025, los acuerdos del Comité de Evaluación del PJF que habían suspendido el proceso de selección de aspirantes a juzgadores federales, con tres votos a favor —de Soto Fregoso, Fuentes Barrera y De la Mata Pizaña— y dos sufragios en contra, emitidos por Janine Madeline Otálora Malassis y Rodríguez Mondragón. El proyecto correspondió a la propia magistrada presidenta, quien sostuvo entonces que en materia electoral no operaba la figura de la suspensión.

El 2 de septiembre de 2025, Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García asumieron las dos vacantes que mantenían incompleta a la Sala Superior del TEPJF durante tres años. Bátiz García asumió la Presidencia del órgano el 1 de noviembre de 2025, por dos años, hasta el 31 de octubre de 2027.

Soto Fregoso figuraba entre los magistrados beneficiados por la reforma al Poder Judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de junio de 2026, que aplazó a 2028 la segunda fase de elección de juzgadores y permitió que las magistraturas en funciones permanecieran en sus cargos hasta ese año, con posibilidad de ser elegibles para un nuevo periodo. Los otros beneficiarios directos de esa disposición fueron Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez.

La magistrada nació en Ciudad Constitución, Baja California Sur, el 18 de septiembre de 1970. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y cuenta con una maestría en Educación con especialidad en Docencia por la Universidad Internacional de la Paz. Antes de integrarse a la Sala Superior del TEPJF, fue magistrada numeraria del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, designada en 2007, y magistrada de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF desde marzo de 2013, órgano que presidió hasta marzo de 2016.

Su salida se suma a la de Otálora Malassis, quien el 20 de octubre de 2025 notificó al Senado de la República que concluiría sus funciones como magistrada de la Sala Superior el 31 de octubre de ese año, al acogerse a los términos de su nombramiento por nueve años.