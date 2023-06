Omar Fayad Meneses, ex gobernador de Hidalgo, renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que militó por más de 40 años.

En una carta enviada al Comité Directivo Estatal en Hidalgo, fechada el 13 de junio de 2023, Fayad Meneses expresó que renunciaba su militancia priista, ante la supuesta falta de apertura para poder participar en las decisiones democráticas y la vida institucional de su ahora ex partido.

“Ha sido el Partido Revolucionario Institucional el que me ha brindado las mejores oportunidades de mi vida, ha sido la confianza y la voluntad popular las que me han demostrado el máximo apoyo y es la militancia priista a quien debo el mayor de mis respetos y reconocimientos”, dijo Fayad Meneses.

“Por más de 40 años he dedicado mi trabajo y compromiso a las causas priistas, siempre he conducido mi militancia en el marco institucional que rige al priismo y bajo el conjunto de códigos y reglas escritas y no escritas que han sido soporte de un partido democrático e incluyente como lo fue el PRI”, insistió el ex mandatario estatal hidalguense.

“Durante mi vida política dentro del PRI, siempre encontré que fieles a nuestro origen plural, las dirigencias nacionales en el pasado tuvieron como prioridad darle cabida a todas y todos los priistas de corazón y de cepa como yo siempre me asumí. Siempre encontré respeto al derecho a disentir y en ese sentido, la voluntad para garantizar los derechos políticos de las y los militantes”, apuntó el ex gobernador de Hidalgo.

“La realidad es que hoy no hay espacio para quienes queremos aportar desde una perspectiva crítica que construya. Mi respeto y amor al partido que representó mis causas y las de millones de mexicanos, me obliga a desistir de la lucha en contra de la simulación democrática dentro del PRI”, escribió Fayad Meneses, en su misiva de renuncia.

“Las actuales condiciones del partido son diferentes. Las posibilidades de participación política se han visto coartadas para los que siempre hemos pensado independiente y asumido puntos de vista que en un partido incluyente se deben valorar y respetar”, explicó Fayad Meneses, quien al final de su Administración como gobernador, se enfrentó a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

“Quienes dicen que entregué el estado por una Embajada, no tienen idea, a la gente no se le puede engañar [...] cuando el presidente [Andrés Manuel] López Obrador diga algo de una Embajada, será oficial”, señaló el ex gobernador de Hidalgo, en una posterior entrevista radiofónica con la periodista Azucena Uresti Mireles.

“Lo que está ocurriendo en el @PRI_Nacional ya no es sorpresa para nadie [...] Discrepar con la dirigencia es el más elemental ejercicio democrático al interior de una organización política, pero si eso se convierte en una excusa para arrebatarle su militancia a cualquier voz que disienta, ¿qué podemos esperar los priistas?”, escribió Fayad Meneses, el 27 de marzo de 2023, en su cuenta de la red social Twitter.

“De un partido que hoy desgraciadamente es dirigido por quien lo ha convertido en su propio feudo, imponiendo liderazgos basados en amenazas, favores políticos, nepotismo y prepotencia”, agregó el ex mandatario estatal hidalguense, en una serie de tuits.