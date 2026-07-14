Renuncia Ulises Lara a la fiscalía de Asuntos Relevantes de la FGR, a seis meses de su nombramiento

Ulises Lara López renunció al cargo de fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR) el 14 de julio de 2026, tras apenas seis meses y medio al frente de esa área. Según fuentes federales, el funcionario dimitió por motivos personales y su salida de la dependencia se hará efectiva a partir del día 15 del mismo mes y año.

Se trata de la primera renuncia de un colaborador designado por Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, desde que asumió la conducción de la institución. La Fiscalía General de la República no ha informado quién ocupará la fiscalía especial tras la salida de Lara López.

Lara López fue nombrado en diciembre de 2025 como parte de los primeros movimientos de Godoy Ramos al frente de la dependencia. El propio funcionario confirmó entonces a través de redes sociales que la encomienda inició formalmente el lunes 29 de diciembre de 2025, en sustitución de Manuel Granados Quiroz.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes tiene bajo su responsabilidad el conocimiento de delitos y fenómenos delictivos del orden federal que le sean turnados por la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) o directamente por la persona titular de la FGR.

Lara López es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Su trayectoria ha estado estrechamente vinculada a la de Godoy Ramos: en enero de 2024 asumió como encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), luego de que ella no fue ratificada en ese cargo. Desde mayo de 2025 y hasta su designación en la fiscalía especial, se desempeñó como delegado de la FGR en Morelos.

Su paso por la FGJ-CDMX estuvo acompañado de señalamientos. Poco después de su llegada surgió una polémica en torno a la expedición acelerada de su título en Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México. En agosto de 2024 protagonizó un incidente al intervenir personalmente para impedir la detención del hoy senador Javier Corral Jurado en un restaurante de la Ciudad de México, frente a agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Chihuahua.

La salida ocurre en medio del proceso de reestructuración que Godoy Ramos inició el 11 de diciembre de 2025, sustentado en seis ejes: coordinación con el Gabinete Federal de Seguridad, fortalecimiento de las fiscalías federales en cada entidad del país, un nuevo modelo de investigación e inteligencia, reestructuración interna, modernización de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y priorización de recursos hacia los delitos de alto impacto.

Como parte de esa reconfiguración, la titular de la FGR también designó a César Oliveros Aparicio al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y a Héctor Elizalde Mora como director de la AIC.

Godoy Ramos asumió la titularidad de la FGR el 3 de diciembre de 2025, luego de ser electa por el Senado de la República con 97 votos a favor, en relevo de Alejandro Gertz Manero, quien fue separado del cargo el 27 de noviembre de 2025 pese a que su mandato concluía en 2028. El 27 de abril de 2026 presentó ante legisladores federales el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029, avalado por la Comisión de Justicia con 12 votos a favor y una abstención.