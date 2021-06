Renuncia vocero de Segob tras filtración de audio contra Julio Scherer

El 30 de mayo, Cervantes Rodríguez publicó un video en el que asegura que sí es su voz, pero denunció que el audio está editado. Asimismo, afirmó haber sido víctima de un ataque que afectó, incluso, a Olga Sánchez Cordero Dávila, titular de la Segob.

“Debido a que circularon en redes un audio que se me atribuye y pretender dañar mi imagen y crear encono al interior del gabinete del Gobierno, presentaré ante la FGR o instancias correspondientes, la denuncia respectiva y sustentada contra quienes resulten responsable”, escribió en Twitter el ahora ex funcionario federal.

“La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, que es una persona leal, respetuosa por encima de todo de las leyes y del derecho y un ejemplo de mujer, sería incapaz, siquiera, de sugerirle a alguno de sus colaboradores, mucho menos a su vocero, escribir o decir algo contra un compañero de gabinete con quienes sostiene una relación institucional, e incluso, me atrevo a decir, de amistad”, indicó Cervantes Rodríguez.

El ahora ex vocero de la Segob recordó que sigue de cerca la situación en Nuevo León porque de ahí es oriundo. Sin embargo, rechazó involucrarse en campañas político electorales, pero resaltó su simpatía por Clara Luz Flores Carrales, candidata de Morena a la gubernatura, aunque también reconoció haber colaborado con De la Garza Santos, cuando este último fue Alcalde de Monterrey.

El lunes 31 de mayo, el aún vocero de la Segob presentó dos denuncias de hechos, una ante la Fiscalía Especializada en Delitos Elecorales y otra ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Le ruego que acepte mi renuncia con carácter de irrevocable al cargo que honroso recibí de su parte en 2019 como director general de Comunicación Social de la dependencia que usted dignamente encabeza”, indicó Cervantes Rodríguez, este martes 1 de junio, en su carta de renuncia, dirigida a Cordero Dávila.

“Y en la cual me he sentido privilegiado de trabajar al lado de la primera mujer que asume la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México y de haber podido acompañarla en esta transformación histórica que encabeza el señor Presidente, Andrés Manuel López Obrador”, insistió el ahora ex funcionario federal, en su misiva publicada en sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter, Cervantes Rodríguez escribió que continuará: “sirviendo a mi País desde otras trincheras como comunicador social, promotor de la salud y el bienestar, así como especialista en adicciones. Además de un ciudadano comprometido con México”.