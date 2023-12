Jorge Humberto Torres Antuñano, Jorge Alberto Gutiérrez García y Armando Callejas González, renunciaron a sus cargos de Coordinador General de la Unidad de Servicios de Informática; Director de Proyectos e Innovación Tecnológica y Director de Sistemas -de la misma Unidad-, respectivamente.

Los tres funcionarios de alto nivel del Instituto Nacional Electoral (INE) -que renunciaron una semana antes, pero entregaron su dimisión el 18 de diciembre de 2023-, controlaban la operación tecnológica del órgano constitucional autónomo, incluido el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Además, también se confirmó la renuncia de Carmen Gloria Pumarino Bravo, encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), área encargada del ingreso, selección, capacitación, profesionalización, promoción, rotación, evaluación y permanencia de los integrantes del servicio profesional electoral.

Pumarino Bravo ingresó al INE en 2019 como asesora electoral y un año más tarde, asumió la cabeza de la Dirección de Profesionalización. Luego, en 2023, tras la renuncia masiva de titularidades en el INE, entró en funciones como encargada de despacho de la DESPEN.

Torres Antuñano argumentó “motivos personales” para dejar el cargo que ocupaba desde el 11 de abril de 2014 y cuyos proyectos más importantes del área está el PREP, la aplicación en la que actualmente se recogen las firmas para aspirantes a una candidatura independiente a la Presidencia y Congreso, o los sistemas de registro de precandidatos y candidatos, así como el monitoreo de éstos. Además del sistema de fiscalización, del voto electrónico, el que transmite información el día de la elección y toda la seguridad de la infraestructura tecnológica del organismo.

“Por medio de este conducto, por así convenir a mis intereses, me permito presentar mi renuncia voluntaria e irrevocable. Amablemente solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se me paguen los conceptos que conforme a derecho me corresponden o sus partes proporcionales, de manera enunciativa: aguinaldo, vacaciones no disfrutadas, prima vacacional, la compensación por término de la relación temporal”, indicó Torres Antuñano en una carta enviada a Guadalupe Taddei Zavala, consejra presidenta del INE, misma en la que indicó que su último día como funcionario será el 31 de diciembre de 2023.

Torres Antuñano ingresó hace 24 años al ahora extinto al Instituto Federal Electoral (IFE) en 1999, y fue escalando en diversos cargos de la Unidad de Servicios de Informática, hasta convertirse en Director de Operaciones y Coordinador Técnico de los Programas de Resultados Electorales Preliminares, en las elecciones del 2006, 2009 y 2012.

Semanas atrás renunció Jorge Alberto Gutiérrez García, Director del Proyectos e Innovación Tecnológica de la misma Unidad, quien ingresó al INE en el 2013 y que desde la elección del 2015 era el responsable de coordinar el PREP, junto con el comité de expertos.

En su lugar, Taddei Zavala colocó a Javier Mario Chávez Gutiérrez, quien no tiene experiencia en el ámbito electoral, ya que en su currículum indicó que trabajó, del 2019 al 2021, como Director de Tecnologías en el Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México. Antes estuvo 11 meses laborando en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, como Director de Sistemas.

También renunció a la citada Unidad, el Director de Sistemas, Armando Calleja González, quien se hacía cargo de los proyectos tecnológicos más importantes, y quien estaba en esa área desde el 2007. La presidenta del INE avaló que se colocara, como encargada de despacho, a Ariadna Morales Puente, quien desde el 2014 laboraba en el órgano constitucional autónomo.

Por otra parte, Taddei Zavala presentó, también el 18 de diciembre de 2023, a María Elena Cornejo Esparza y a Miguel Ángel Patiño Arroyo, como sus propuestas de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE.

El sábado 16 de diciembre de 2023, con seis votos contra cinco sufragios, el Pleno del Consejo General del INE aprobó darle 30 días a Taddei Zavala, para que propusiera los perfiles de quienes ocuparán los mandos vacantes. Sin embargo, ella respondió que enviaría la lista al día siguiente.

“El día de mañana [domingo], estaré entregando a todas las consejerías el listado de las propuestas. El lunes, martes, estarán en la posibilidad de hacer las entrevistas correspondientes. Y el miércoles podemos deliberar de manera conjunta, que no está peleado con que podamos estar deliberando desde el día lunes, martes y hasta momentos antes de la sesión de Consejo General”, planteó la consejera presidenta del INE.

Taddei Zavala negó que sus propuestas no tuvieran experiencia electoral e incluso retó a que le demostraran que así era. Argumentó que siempre había cuidado que sus nombramientos no tuvieran lazos con algún partido político, sin embargo, justificó, “en la materia electoral todos se hermanan partidos y autoridades electorales”.

Sin embargo, la mañana del lunes 18 de diciembre, en diversas entrevistas radiofónicas, sin dar justificación del retraso, Taddei Zavala aseguró que la lista la entregaría en el trascurso del día. Además, descartó que hubiera crisis al interior del órgano constitucional autónomo y defendió las designaciones que ha realizado como encargados de despacho.

“Las encargadurías de despacho no significan que ni las comisiones, delegaciones o estructuras distritales no estén funcionando, al contrario, les han permitido, desde siempre, no trabar o poner en riesgo alguna actividad. Todo el proceso electoral está a salvo, no hay nada que este momento esté en riesgo porque existen encargadurías. ¿Hay que buscar consensos? Hay que buscarlos. ¿Hay que buscar la titularidad? Hay que buscarlas”, dijo Taddei Zavala, en las entrevistas mencionadas.

Las áreas del INE que cuentan con encargados de despacho o están acéfalas son: Secretaría Ejecutiva, Prerrogativas y Partidos Políticos, Servicio Profesional Electoral Nacional, Administración, Coordinación Nacional de Comunicación Social, Fiscalización, Transparencia y Protección de Datos Personales, Dirección Jurídica, Servicios Informáticos y Contencioso Electoral.

El acuerdo aprobado el sábado 16 de diciembre de 2023, por el Pleno del Consejo General del INE establecía que todos los consejeros realizarían una valoración curricular, entrevistas y consideración de los criterios que garantizaran imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes a un cargo superior.

En caso de no ser aprobados, Taddei Zavala debería nombrar encargados de despachos, pero que cumplieran con diversos requisitos. Entre ellos, de que no podrían estar en el cargo 12 meses y formar parte de la estructura del área, además de ser miembro del Servicio Profesional Electoral o la persona de mayor antigüedad.

La presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral propuso, el 5 de diciembre de 2023, a su paisano, Roberto Carlos Félix López, actual jefe de la Oficina de la Secretaría Ejecutiva del órgano constitucional autónomo, para ser el titular de la misma. Pero su nombramiento no prosperó.

María Elena Cornejo Esparza rindió protesta, el 7 de julio de 2023, como encargada de despacho, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE, nombrada, el 27 de junio de 2023, por la presidenta de dicho órgano constitucional autónomo, ya que desde el 28 de marzo del presente año, luego de la renuncia de Edmundo Jacobo Molina, dicha área ha permanecido acéfala y que dos propuestas anteriores han sido rechazadas.

La propuesta fue planteada por Taddei Zavala, el 5 de diciembre de 2023, durante reunión privada con los demás consejeros electorales, los cuales tendrían que aprobar, en sesión del Consejo General del INE, la designación de Félix López, con ocho votos a favor, de los sufragios emitidos por sus 11 homólogos.

Taddei Zavala nombró, el 5 de abril de 2023, a Miguel Ángel Patiño Arroyo -quien fungía como director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLES)-, como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del organismo constitucional autónomo.

En diversas ocasiones, la presidenta del INE no consiguió el mínimo de ocho votos requeridos para nombrar a otras de sus dos propuestas para dicho cargo, entre ellos, Flavio Cienfuegos Valencia -quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de la consejera presidenta, Taddei Zavala- y Adriana M. Favela Herrera, ex consejera electoral durante 9 años, quien envió una carta declinando su participación en dicho proceso.

La Secretaría Ejecutiva del INE es el cargo administrativo más importante del órgano constitucional autónomo, ya que opera la Junta General Ejecutiva, integrada por los directores, coordinadores y titulares de Unidades Técnicas, así como la estructura desconcentrada del Instituto Nacional Electoral, conformada por 32 Juntas Ejecutivas Locales y 300 Juntas Distritales.