Reparación del daño por descarrilamiento del Tren Interoceánico iniciará el lunes; habrá montos diferenciados para víctimas

El Gobierno de México anunció que a partir del próximo lunes 2 de febrero comenzará el proceso de reparación integral del daño para las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025.

A un mes del accidente, Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, detalló que las indemnizaciones no serán uniformes, sino que habrá montos diferenciados que dependerán de circunstancias específicas de cada una de las víctimas.

El funcionario señaló en conferencia de prensa matutina que la próxima semana se iniciará el contacto con cada uno de los afectados y familiares de quienes perdieron la vida en el accidente, con el fin de darles una cita para comenzar el procedimiento de reparación integral.

En total, dijo, 225 personas serán atendidas por un grupo institucional que acudirá a las comunidades de Veracruz y Oaxaca para que no tengan que desplazarse a la Ciudad de México y agilizar el proceso.

“Eliminaremos trámites y necesarios, no habrá trámites burocráticos para hacerlo de manera más eficiente y muy rápida”, señaló.

Medina enfatizó que el Corredor Interoceánico aceptó la reparación recomendada por la Fiscalía General de la República.

Además, indicó, las personas afectadas podrán decidir si aceptan la mesa de trabajo y la reparación que les será planteada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

“En esta mesa cada una de las víctimas, presidenta, estará acompañada por un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por personal de la Fiscalía General de la República, del mecanismo de solución de alternativo de solución de controversias de la Secretaría de Gobernación para poder atenderlos en todas sus dudas y planteamientos”, añadió.

Asimismo, mencionó que en la mesa se le presentará una propuesta de la aseguradora que será una parte integral del planteamiento de solución.



Reparación para víctimas, una salida alternativa de justicia

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el procedimiento de reparación integral del daño parte de la Fiscalía General de la República como una de las llamadas “salidas alternativas de justicia”, la cual debe ser aceptada por las víctimas o sus familiares.

Reiteró que, con el objetivo de realizar este proceso lo más pronto posible, a partir del próximo lunes las autoridades acudirán a las distintas localidades, dado que ya se cuenta con los nombres y se ha mantenido comunicación con todos los pasajeros del tren y los familiares de los fallecidos.

Sheibaum detalló que el esquema de indemnización establece que, tras la aceptación de las familias, estas recibirán primero la parte correspondiente a la aseguradora y, posteriormente, el apoyo que determine la Fiscalía.

Asimismo, informó que un servidor público se mantiene pendiente de cada familia que tuvo integrantes hospitalizados por el accidente e indicó que, a la fecha, la mayoría han salido del hospital y solo una persona permanece internada en el 20 de Noviembre.



Certificación internacional para Tren Interoceánico

Sheinbaum informó que actualmente buscan la certificación internacional para el Tren Interoceánico con el fin de garantizar la seguridad de la vía y poder reiniciar las operaciones para pasajeros.

“Una vez que liberen las vías, que se determinen que están en condiciones, pues podrá utilizarlo el transporte de carga bajo ciertos mecanismos, pero el transporte de pasajeros hasta que no venga la certificación internacional... se hagan las recomendaciones y se lleven a cabo, entonces iniciará de nuevo el transporte de pasajeros”, expresó.

Cabe mencionar que el pasado 23 de enero, la mandataria dio a conocer el planteamiento de una certificación internacional para el reinicio de operaciones del Tren Interoceánico para dar certeza a los pasajeros.

“La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, que está en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ha planteado que tiene que haber una certificación para el inicio de las operaciones después del dictamen y de las investigaciones, particularmente el tren de pasajeros”, dijo en conferencia matutina desde Veracruz.

Sheinbaum detalló que la revisión de una certificación internacional se llevaría a cabo “por si hay alguna recomendación”.



Exceso de velocidad causó accidente del Tren Interoceánico

Este martes, la FGR determinó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico fue causado por un exceso de velocidad atribuible a la operación del ferrocarril y no a fallas mecánicas o de infraestructura.

“El tren viajaba a 65 kilómetros por hora de acuerdo con los registros de la caja negra”, indicó la Fiscal Ernestina Godoy Ramos, precisando que la velocidad máxima permitida en la curva donde ocurrió el accidente era de 50 kilómetros por hora.

Esto significa que la unidad circulaba 15 kilómetros por encima del límite permitido cuando descarriló.

En conferencia de prensa, la fiscal también informó que la FGR ejercerá acción penal en contra del maquinista del tren por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, aunque señaló que las investigaciones continuarán para deslindar otras responsabilidades.



El accidente del Tren Interoceánico

El domingo 28 de diciembre de 2025 se registró el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el que viajaban 250 personas.

La Secretaría de la Marina (Semar) —encargada de la operación del tren— informó que al menos 13 personas murieron y 98 resultaron lesionadas tras el descarrilamiento.

Días más tarde, la Semar informó sobre la muerte de una mujer más a consecuencia del descarrilamiento del tren, con lo que la cifra de víctimas mortales ascendió a 14.

El caso adquirió relevancia luego que se recordara que el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a su hijo Gonzalo López Obrador un cargo honorífico para supervisar las obras de construcción del Tren Interoceánico.

También tomó relevancia el hecho de que el Almirante Raymundo Pedro Morales, asignado como Secretario de la Marina por la Presidenta Claudia Sheinbaum, fue el encargado de llevar a cabo el proyecto del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec durante la administración de AMLO.