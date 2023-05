Sin embargo, en esta frontera las autoridades locales y organizaciones civiles de asistencia humanitaria aseguran que desconocen cuántos fueron devueltos desde El Paso, Texas, debido a que hay confusión sobre el proceso que se sigue con los migrantes repatriados. Conocen que unos son trasladados a los albergues, a otros se les deja en la calle, unos traen un documento y otros fueron echados a México sin nada. Se dice que se los van a trasladar a otras regiones pero no se dan detalles, aseguran entrevistados. Sobre esto, el INM no ofrece información oficial.

“Aquí nos engañan, ‘que los vamos a llevar pa’ un refugio y ahí los ayudamos’ y nada. Que nos iban a dejar en un refugio y eso, pero hasta ahí, nos dejaron ahí y se fueron de una”, dijo Gabriel, un migrante de Venezuela, quién asegura que durante su detención no les dieron información y les quitaron sus pertenencias para después “tirarlos” en México.

Expresaron que cuando estuvieron en detención en Estados Unidos, los agentes fronterizos estadounidenses les explicaron que los iban a ayudar y revisar sus casos. El miércoles por la noche, sin embargo, los sacaron esposados del puerto fronterizo Santa Teresa, dijo uno de los migrantes que no se identificó.

Los migrantes expresaron que el personal del INM les había indicado que serían transportados a un albergue, pero no fue así.

Para conocer sobre los procesos a seguir en el caso de las repatriaciones de extranjeros por esta frontera se solicitó información al INM pero aún no hay respuesta. Extraoficialmente, agentes migratorios consultados aseguran que aún no se define nada y los migrantes son incluso abandonados en algunos sectores de la ciudad.

“No saben nada. No les dieron ningún documento. Algunos traían un oficio de salida, otros nada”, dijo Coronado. “Todavía hay mucha confusión y no hay nada claro”.

https://7mxd7a.a2cdn2.secureserver.net/wp-content/uploads/2023/05/WhatsApp-Video-2023-05-13-at-07.59.35.mp4

“Dijeron que si no queríamos refugio nos podíamos ir”, dijo el hombre agregando que él decidió no irse con las autoridades y pasar el resto de la madrugada en la calle.

“Solo puedo decir que nos mantienen encerrados varios días sin comunicación. Algunos son seleccionados y los que no, solo son deportados, pero los motivos de selección los desconozco, la verdad.”

Un migrante venezolano que pidió no ser identificado por nombre, detalló que ese fue su caso cuando fue expulsado por el puerto de entrada de San Jerónimo. Fueron trasladados al CIM pero solo pasó una noche ahí pues ya contaban con un lugar seguro en el que vivió durante su estancia en Juárez antes de entregarse a autoridades migratorias por la puerta 40 hace unos días.

LAS MIL DE CADA DÍA

Autoridades federales de Estados Unidos dieron detalles sobre las medidas que el gobierno de Estados Unidos implementará con socios regionales en torno al fin del Título 42, el ahora activo Título 8 y las nuevas disposiciones anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

En conjunto con México se acordaron medidas para gestionar las vías legales de una migración segura y ordenada y detalló que habrían consecuencias para aquellos individuos que no busquen estas formas legales, dijo Blas Núñez-Neto, Subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional.

“Eso incluye, como anunció el Gobierno de México la semana pasada, nuestro regreso a México de ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, que, por primera vez en la historia de nuestros dos países, continuará en vigencia bajo el procesamiento en el Título 8 de nuestras leyes tradicionales de inmigración, empezando esta noche, cuando termina el Título 42”, dijo el funcionario federal.

Durante la Conferencia de Seguridad Fronteriza que se realizó este 10 y 11 de mayo en el Centro de Convenciones de El Paso, el jefe de la Patrulla Fronteriza Raúl Ortiz compartió que la transición al procesamiento del Titulo 8 estaba casi completa.

A nivel nacional, más del 60 por ciento de los migrantes que eran encontrados en la frontera eran expulsados bajo el Título 42.

“Hoy ese numero a cambiado. El 82 a 83 por ciento son procesados bajo el Titulo 8 y el 17 a 18 por ciento son bajo el Título 42”, dijo Ortiz.

El secretario de gobernación del estado, Óscar Ibáñez, también declaró a medios que tras una mesa de trabajo con el INM se habían dado a conocer los acuerdos entre México y Estados Unidos para recibir a personas extranjeras deportadas bajo el Título 8.

Ibáñez detalló que se esperan hasta mil retornos diarios por cuatro puntos de la frontera, con Ciudad Juárez como uno de esos puntos. Sin embargo, el secretario aseguró que estas personas no permanecerían en esta frontera, porque el INM gestionará sus procesos de repatriación desde México.

Durante la conferencia de prensa de este viernes, el canciller Ebrard fue cuestionado sobre las capacidades que se tienen en el país para recibir a personas extranjeras deportadas por Estados Unidos, pero respondió que México le ha hecho saber al gobierno estadounidense que bajo ningún caso podría recibir a más de mil personas al día.

“No podríamos. No tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos. Y eso estaba vigente no de ahora, si no desde el Título 42”, dijo el canciller.

Fueron 16 mil lo más que México llegó a recibir de personas expulsadas en un mes, declaró Ebrard asegurando que nunca se han rebasado estas cifras acordadas. El canciller también dijo que la postura de México es ofrecerle refugio a las personas que son expulsadas por Estados Unidos, negando la posibilidad de ser repatriadas inmediatamente.

Como parte de las nuevas medidas implementadas se ha aumentado la asistencia a los “países anfitriones”, dijo la subsecretaria de Estado Adjunta Principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, Martha Youth, para ayudar con la integración de refugiados y ofrecer asistencia protección a grupos vulnerables.

Youth especifico que esta asistencia humanitaria no iría directamente a los gobiernos municipales ni federales si no a través de organizaciones internacionales que atienden a poblaciones migrantes y refugiadas.

“Por eso mucha de nuestra asistencia que va a México sí está enfocada en el norte de México y también en el sur, cerca de la frontera, para complementar los esfuerzos del gobierno mexicano, así como para apoyar con el albergue y básica asistencia humanitaria para esas personas”, dijo Youth.