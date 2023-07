Un grupo de alrededor de mil manifestantes realizaron este martes un nuevo bloqueo carretero en la Autopista del Sol, a la altura de la capital de Guerrero.

El cierre se realizó en ambos sentidos, a la altura del libramiento Chilpancingo, según detalló Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

En Chilpancingo, las avenidas se encuentran casi vacías debido a que gran parte de la población en Chilpancingo decidió mantenerse en sus domicilios particulares. Además, la mayoría de los negocios permanecieron cerrados y hay escasez en el número de unidades del transporte público.

La misma vialidad también fue bloqueada el lunes tras la detención, el 5 junio, de dos personas identificadas como líderes del grupo criminal Los Ardillos, según indicó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal.

El lunes, manifestantes de municipios como Quechultenango, Chilapa, Atlixtac, Acatepec, Mochitlán y Juan R. Escudero cerraron la Autopista del Sol para exigir una mesa de diálogo sobre el presupuesto presuntamente prometido para siete ejes carreteros y un puente vehicular.

La vialidad fue liberada después de las 19:00 horas del lunes, pero los manifestantes se llevaron consigo a 13 personas cautivas, entre ellos cinco elementos de la Policía del Estado, cuatro de la Guardia Nacional, tres de Gobernación estatal y uno de Gobernación federal, los cuales fueron trasladados a Petaquillas, comunidad que está a 20 minutos de Chilpancingo.

Además, los manifestantes se llevaron una tanqueta blindada tipo Mamba Negra, propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con la que derribaron las puertas del Congreso y de Palacio de Gobierno.

Los manifestantes tomaron la carretera e iniciaron una marcha para exigir la liberación de dos presuntos líderes transportistas, los cuales fueron detenidos en posesión de armas de fuego y drogas, el 5 de julio. Ambos líderes se encuentran retenidos por la Fiscalía General de la República.

Tras encontrarse con un grupo de alrededor de 300 elementos de la Guardia Nacional y de la Policía estatal, los enfrentaron con piedras, palos y machete. A pesar del equipo antimotines, vallas, uso de gas lacrimógeno y vehículos blindados, los manifestantes avanzaron en una turba que destrozó motocicletas y vehículos oficiales.

No obstante, la titular de la SSPC Federal indicó que los funcionarios retenidos se encuentran con buen estado de salud y aseguró que el Gobierno de México no va a caer en la violencia. También informó que los manifestantes pidieron la liberación de dos líderes del grupo delictivo Los Ardillos.

“Ayer en Chilpancingo se dio una manifestación originada por la intención de dos personas identificadas como líderes criminales que se detuvieron en posesión de cartuchos, cargadores y drogas y relacionadas a parte con diversos delitos en la comisión de delitos en esta región”, detalló Rodríguez Velazquez.

La Advirtió que se inició una investigación por los hechos y se pidió a la población a no caer en provocaciones.

“Se tiene conocimiento que había mucha gente obligada a manifestarse”, agregó.

“Los manifestantes se movilizaron para exigir la liberación de estas dos personas pertenecientes a una organización delictiva conocida como Los Ardillos, señalada también por la comisión de diversos delitos del fuero común y federal”, abundó.

“Nosotros estamos con la directriz de diálogo, diálogo y más diálogo, acuerdos, no a la comisión de delitos, a favor de la manifestación, pero pacíficas. No estamos de acuerdo con algunas de las acciones que se han estado cometiendo, estamos en la mejor disposición de escucharlos, pero no de apoyar las acciones que han estado haciendo en la entidad”, enfatizó.

“Los dirigentes detenidos son mostrados a continuación en este árbol delincuencial que ya tiene muchos años operando en la región y aquí también aparecen dos personas de las que estaban haciendo la movilización en la región y que el vocero principal está identificado en la lámina y quien ha organizado este tipo de movilizaciones en otros tiempos y ya es investigado por parte de las autoridades en esta ciudad”, dijo.

El primer líder es el vocero principal de los manifestantes, Gilmar Jaír Sereno Chávez, quien el 16 de febrero de 2022 hizo una manifestación para exigir la liberación de una persona y la salida de las autoridades de Quechultenango, con retención de militares y agentes de la Fiscalía estatal.

Un segundo líder y vocero es Guillermo Matías Marrón, quien es dueño de una empresa constructora y cuenta con diversas causas penales. Además, ha inaugurado diversas obras públicas junto con alcaldes de la región de La Montaña.

“También hay otro líder que se autonombró como presidente de la organización de comisarios de Guerrero, aquí se ve cómo es dueño de una empresa constructora y cuenta con diversas causas penales y también son personas que son afines a este grupo criminal conocido como Los Ardillos”, agregó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se irá dando solución al problema sin el uso de medidas coercitivas o el uso de la fuerza. Aunado a lo anterior, pidió a la población de Chilpancingo a no dejarse manipular por los grupos delictivos.

“Quiero hacer un llamado a la gente de esta región de Guerrero, de Chilpancingo, de Chilapa y de estas comunidades, para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia. Que no se expongan porque si los obligan y los amenazan pues que actúen con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados, pero que no se dejen manipular”, indicó.

A través de un comunicado, la Secretaría General de Gobierno de Guerrero pidió a los manifestantes que bloquearon la Autopista del Sol, a instalar mesas de diálogo para liberar la vialidad federal.

El Secretario Ludwig Marcial Reynoso Núñez indicó que se buscará desahogar el pliego de demandas en materia de infraestructura carretera, solicitada por las personas que mantienen el bloqueo.

“Desde muy temprano, personal de la Secretaría General de gobierno mantiene comunicación con los manifestantes provenientes de comunidades de la región Centro y Montaña baja del estado, quienes mantienen un bloqueo a la altura del punto conocido como Parador del Marqués”, señaló.

Habitantes de las comunidades serranas de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo, mantienen bloqueada, en ambos sentidos, la vía federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura del municipio de Atoyac de Álvarez, también en Guerrero. Los pobladores de la región de la Costa Grande se plantaron en la “Y” griega y El Ciruelar.

Los manifestantes cumplen 20 horas con la carretera bloqueada, con piedras, llantas y vehículos atravesados en la vía federal, exigiendo al Gobierno estatal el cumplimiento a una minuta de trabajo para rastrillar caminos en las comunidades de la zona serrana.

Los manifestantes aseguran que el Gobierno encabezado por Evelyn Salgado Pineda había prometido una inversión de 5 millones de pesos para rastrillar los caminos y solo les entregaron 500 mil pesos, por lo que reclaman se cumpla la promesa.

La Secretaria de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, confirmó que la totalidad de las escuelas, en todos sus niveles, se encuentran cerradas porque no había condiciones para llevar a cabo las clases.

“Como parte de nuestra política de diálogo y no represión, el Secretario General de Gobierno, Ludwig Reynoso sostiene en estos momentos un encuentro con los manifestantes que esta mañana realizaron movilizaciones en Chilpancingo”, expuso Evelyn Salgado.

“El objetivo es transitar con quienes realizan esta protesta hacia la ruta del entendimiento y los acuerdos, todo dentro del marco de la legalidad y con ello garantizar el libre tránsito a la ciudadanía de esta capital”, señaló la Gobernadora en Twitter, en la cual también indicó que mantenía comunicación con la Secretaría de Gobernación y con la SSPC Federal.

“Reitero mi llamado a la paz, a la civilidad, la concordia, al diálogo, mi llamado es a confiar en las instituciones y las acciones que están realizando las corporaciones que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz”, expuso, por su parte, la Alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, quien pidió paz, civilidad y diálogo, tras los hechos de violencia en la capital estatal.

El lunes, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Chilpancingo, vinculó a proceso a Jesús Echeverría Peñafiel, “El Topo”, presunto jefe del brazo armado del grupo delictivo Los Ardillos, cuya captura detonó el caos y hechos de violencia en Chilpancingo.

El juzgado también vinculó a proceso a Bernardo Chávez Cruz, presunto cómplice de Echeverría Peñafiel, por posesión de cartuchos y cargadores exclusivos del Ejército, así como por delitos contra la salud en la modalidad de transporte.

Ambos fueron detenidos el 5 de julio por la Policía Estatal de Guerrero, en la carretera nacional México-Acapulco, en Chilpancingo, según informó la FGR. Al momento de su captura, les aseguraron droga y armas.

La Fiscalía General de la República no precisó la medida cautelar impuesta, ni el plazo de investigación complementaria en el proceso, pero dijo que conforme avance el procedimiento penal, informaría respecto a los resultados.

Según la FGR, Echeverría Peñafiel está identificado como uno de los objetivos prioritarios por ser uno de los principales generadores de violencia en Guerrero, a servicio de Los Ardillos, pero se ostenta como integrante de la Policía Comunitaria Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.

Sin embargo, la FGR también le atribuye a Echeverria Peñafiel ser jefe de plaza en Rincón de la Vía y Cajelitos, en el corredor del Valle del Ocotito, desde La Haciendita hasta Rincón de la Vía, ruta utilizada para transportar y distribuir droga sintética, robo de autos y ganado, ello aunque el citado sujeto se ostenta como líder de la agrupación de taxistas de Tierra Colorada, encargado de recaudar el pago de cuotas del gremio de transporte.