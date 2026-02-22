Reporta Gobierno de Jalisco 25 detenidos tras jornada violenta de este domingo

Al corte de las 16:00 horas, el Gobierno de Jalisco informó que tras los hechos registrados este domingo en el estado y las acciones que lleva a cabo para atenderlos, hasta el momento se reporta la detención de 25 personas, 11 por su presunta participación en hechos violentos y 14 más por supuestos actos de saqueo o rapiña.
Sobre los 11 detenidos, detalló que fueron capturados en Lázaro Cárdenas y Fuelle, donde se aseguró un vehículo; en Carretera a Chapala, cuatro fueron aprehendidos y un vehículo asegurado; y en le Parque Morelos cinco hombres fueron detenidos por la Guardia Nacional.
Se aseguraron dos vehículos en Avenida Periférico y Avenida Guadalupe, y uno más en Manuel González y Avenida Presidentes.
También informó que a partir de las 15:00 horas se reactivaron, de manera paulatina, algunas rutas de transporte público.
La Secretaría de Educación de Jalisco suspenderá las clases este lunes 23 de febrero, aunque hasta al momento no se han reportado daños a planteles educativos.
Los servicios de urgencias y atención médica continúan otorgando servicios de Salud.
Se informa que el Grupo Aeroportuario del Pacífico indicó que en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta se cancelaron las operaciones internacionales y la mayoría nacionales.
Se reportan afectaciones en 18 Bancos del Bienestar en municipios como Acatlán de Juárez, Ameca, Atotonilco el Alto, Ayotitlán, Ayutla, Bolaños, Chapala, Cihuatlán, Colotlán, Degollado, Huejuquitla el Alto, Jamay, Jocotepec, La Barca, Mixtlán, Ocotlán, Poncitlán, San Sebastián del Oeste, Tototlán, Tuxcueca, Villa Guerrero y Zapotitlán del Rey.
Además se presentaron saqueos o daños en 69 tiendas de conveniencia OXXO en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatitlán y la región Altos Sur, así como a las instalaciones del SAT en Puerto Vallarta.
Fueron 77 vehículos incendiados en zonas urbanas
Durante la jornada de violencia ocurrida este domingo en Jalisco, tras la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien murió cuando era trasladado herido a la Ciudad de México, las autoridades confirmaron 77 vehículos incendiados en zonas urbanas.
En un balance vespertino sobre los hechos ocurridos, informó que se tuvieron reportes en varios municipios de la entidad, pero habían sido confirmados a través del C5, 77 unidades incendiadas.
La zona con más alta incidencia fue Zapopan, donde se confirmaron 39 vehículos incendiados, además de dos negocios.
En Guadalajara, durante los hechos violentos, se incendiaron 12 vehículos y se reportaron seis personas lesionadas por arma.
En Tlaquepaque las autoridades confirmaron dos vehículos incendiados y dos negocios; en Tlajomulco de Zúñiga fueron nueve las unidades quemadas y en Tonalá dos.
En El Salto se confirmó un vehículo incendiado y dos negocios vandalizados, mientras que en Puerto Vallarta se quemaron en la zona urbana 12 unidades.
Además, en el reporte se menciona que 69 tiendas de conveniencia Oxxo presentaron saqueos o daños, ubicados en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán y la Región Altos Sur, así como a las instalaciones del SAT en Puerto Vallarta.
En estados limítrofes a Jalisco, recordó, se presentaron eventos de seguridad en Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Zacatecas.
Dichos eventos, recordó, se suscitaron tras un operativo desplegado por fuerzas federales en el municipio de Tapalpa.
Las autoridades instaron a la población a seguir recomendaciones.