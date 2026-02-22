Reporta Gobierno de Jalisco 25 detenidos tras jornada violenta de este domingo

Al corte de las 16:00 horas, el Gobierno de Jalisco informó que tras los hechos registrados este domingo en el estado y las acciones que lleva a cabo para atenderlos, hasta el momento se reporta la detención de 25 personas, 11 por su presunta participación en hechos violentos y 14 más por supuestos actos de saqueo o rapiña.

Sobre los 11 detenidos, detalló que fueron capturados en Lázaro Cárdenas y Fuelle, donde se aseguró un vehículo; en Carretera a Chapala, cuatro fueron aprehendidos y un vehículo asegurado; y en le Parque Morelos cinco hombres fueron detenidos por la Guardia Nacional.

Se aseguraron dos vehículos en Avenida Periférico y Avenida Guadalupe, y uno más en Manuel González y Avenida Presidentes.

También informó que a partir de las 15:00 horas se reactivaron, de manera paulatina, algunas rutas de transporte público.

La Secretaría de Educación de Jalisco suspenderá las clases este lunes 23 de febrero, aunque hasta al momento no se han reportado daños a planteles educativos.

Los servicios de urgencias y atención médica continúan otorgando servicios de Salud.