$!Reporta Harfuch rescate de secuestrados en Sonora

Este 21 de septiembre, tres personas que permanecían privadas de la libertad fueron rescatadas y siete presuntos delincuentes fueron detenidos tras un enfrentamiento armado contra corporaciones policiales y elementos del Ejército en Puerto Peñasco, Sonora.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que durante el operativo tres agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora resultaron heridos tras la agresión armada.

La intervención ocurrió en un inmueble localizado a partir de labores de inteligencia e investigación coordinadas entre dependencias estatales y corporaciones federales en dicha localidad sonorense.