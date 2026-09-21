$!Reporta Harfuch rescate de secuestrados en Sonora

Este 21 de septiembre, tres personas que permanecían privadas de la libertad fueron rescatadas y siete presuntos delincuentes fueron detenidos tras un enfrentamiento armado contra corporaciones policiales y elementos del Ejército en Puerto Peñasco, Sonora.
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que durante el operativo tres agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora resultaron heridos tras la agresión armada.
La intervención ocurrió en un inmueble localizado a partir de labores de inteligencia e investigación coordinadas entre dependencias estatales y corporaciones federales en dicha localidad sonorense.
En el sitio de la refriega, las autoridades aseguraron más de 40 armas largas, dos ametralladoras Minimi y una ametralladora Browning M2 calibre .50, además de artefactos explosivos improvisados, casi 4 mil cartuchos útiles, sustancias ilícitas y equipo táctico.
García Harfuch detalló que en el lugar también fueron decomisados vehículos de alta gama que contaban con reporte de robo vigente en Estados Unidos.
El despliegue operativo contó con la participación conjunta de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, el Centro Nacional de Inteligencia de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y elementos de la AMIC.