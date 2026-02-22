Reportan 252 bloqueos en 20 estados tras muerte de ‘El Mencho’; 90% ya fueron desactivados

El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal registró 252 bloqueos carreteros en 20 entidades del país, desatados tras el operativo en que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la zona serrana del municipio de Tapalpa, Jalisco. Para las 20:00 horas, el 90 por ciento de los bloqueos —229 en total— habían sido desactivados, mientras que 23 permanecían activos y cuatro cierres parciales se mantenían vigentes.
Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, los incidentes incluyeron incendios de vehículos y ataques a gasolineras y establecimientos comerciales en diversas regiones del territorio nacional. De los 252 bloqueos registrados, 65 se concentraron en Jalisco, principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas de esa entidad.
Las acciones del crimen organizado también se extendieron a Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. La SSPC calificó los eventos como focalizados y bloqueos aislados, atendidos de manera inmediata por las autoridades locales, sin reportes de incidentes mayores.
Desde el primer momento, se activaron protocolos de atención inmediata mediante un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad y las corporaciones estatales y municipales. El objetivo, precisó la dependencia, fue proteger a la población, contener los incidentes y liberar las vialidades afectadas.
García Harfuch informó que, para la noche del 22 de febrero de 2026, la mayoría de los bloqueos habían sido retirados, las vialidades principales liberadas y los puntos restantes se encontraban bajo control operativo, con trabajos ininterrumpidos para su liberación total. La SSPC señaló que se trabaja en coordinación permanente con los gobiernos de las entidades federativas para restablecer la movilidad, preservar el orden y proteger a la ciudadanía.
La dependencia federal hizo un llamado a la población a mantener la calma, evitar la difusión de información falsa y consultar únicamente los canales oficiales de comunicación, donde se difundirá información de manera permanente respecto a la evolución de los incidentes.