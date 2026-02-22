Reportan 252 bloqueos en 20 estados tras muerte de ‘El Mencho’; 90% ya fueron desactivados

El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal registró 252 bloqueos carreteros en 20 entidades del país, desatados tras el operativo en que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la zona serrana del municipio de Tapalpa, Jalisco. Para las 20:00 horas, el 90 por ciento de los bloqueos —229 en total— habían sido desactivados, mientras que 23 permanecían activos y cuatro cierres parciales se mantenían vigentes.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, los incidentes incluyeron incendios de vehículos y ataques a gasolineras y establecimientos comerciales en diversas regiones del territorio nacional. De los 252 bloqueos registrados, 65 se concentraron en Jalisco, principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas de esa entidad.

Las acciones del crimen organizado también se extendieron a Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. La SSPC calificó los eventos como focalizados y bloqueos aislados, atendidos de manera inmediata por las autoridades locales, sin reportes de incidentes mayores.