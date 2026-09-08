Reportan 34 mil armas decomisadas y 13 mil que han sido canjeadas en Gobierno de Sheinbaum

El Gobierno federal decomisó 34 mil 353 armas de fuego desde el inicio del Gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y recibió otras 13 mil 157 entregadas voluntariamente por civiles a cambio de dinero en efectivo, según el balance presentado este martes durante la conferencia matutina.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que 61 por ciento del armamento asegurado corresponde a armas largas y que 80 por ciento proviene de Estados Unidos. Una proporción importante de esas armas fue localizada en Sinaloa, Sonora y Baja California.

“En este periodo también se han asegurado 34 mil 353 armas de fuego. El 80 por ciento proviene de Estados Unidos y lo relevante es que el 61 por ciento de estas armas aseguradas son armas largas y una proporción importante fue localizada en Sinaloa, Sonora y Baja California”, indicó.

Entre los operativos, mencionó el realizado en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, donde tres personas fueron detenidas cuando transportaban 195 armas largas y 15 cortas, además de 93 cargadores.

García Harfuch aseguró que la incautación de esas 210 armas constituye la mayor de ese tipo efectuada durante la actual administración.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, detalló que el canje de armamento se realiza de manera anónima como parte del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, incluido en la estrategia de atención a las causas de la violencia.

“Del 1 de octubre de 2024 a la fecha se han canjeado 13 mil 157 armas de fuego por dinero en efectivo de manera totalmente anónima”, reportó.

Como parte de esa misma estrategia, el Gobierno federal repartió gratuitamente más de 3.5 millones de artículos nuevos de primera necesidad decomisados en aduanas.

A través del Tianguis del Bienestar, esos productos fueron distribuidos entre casi 446 mil personas de 830 localidades ubicadas en 35 municipios.

Rodríguez Velázquez añadió que en los dos primeros años de la administración 8.6 millones de personas recibieron servicios y trámites de 53 instituciones que participan en las acciones de atención a las causas de la violencia.