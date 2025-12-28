$!Reportan al menos 20 personas lesionadas por descarrilamiento del Corredor Interoceánico

Tras el descarrilamiento de la máquina principal del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, registrado este domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, la Secretaría de Marina reporta que se contabilizan hasta el momento 20 personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a hospitales locales.
Nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros viajban a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones cuando se dio el accidente ferroviario.
“Por parte de esta institución se mantiene un despliegue de apoyo de cinco ambulancias terrestres, una aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval; asimismo, se encuentran en desarrollo maniobras de rescate en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para auxiliar a quienes cayeron a un talud de aproximadamente 6 metros de altura”, reportó la Semar.
Además, señaló que se mantienen coordinaciones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para determinar las causas de los hechos, así como las acciones necesarias para recuperar la operatividad de la vía férrea, priorizando en todo momento la seguridad de las personas, la infraestructura y el entorno.
“Desde el primer momento, se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente”, apuntó en un comunicado.
“La Secretaría de Marina reitera su compromiso con la seguridad, la transparencia y el correcto funcionamiento de los proyectos estratégicos a su cargo, y mantendrá informada a la población conforme se cuente con información oficial adicional”.