$!Reportan al menos 20 personas lesionadas por descarrilamiento del Corredor Interoceánico

Tras el descarrilamiento de la máquina principal del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, registrado este domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, la Secretaría de Marina reporta que se contabilizan hasta el momento 20 personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a hospitales locales.

Nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros viajban a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones cuando se dio el accidente ferroviario.

“Por parte de esta institución se mantiene un despliegue de apoyo de cinco ambulancias terrestres, una aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval; asimismo, se encuentran en desarrollo maniobras de rescate en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para auxiliar a quienes cayeron a un talud de aproximadamente 6 metros de altura”, reportó la Semar.