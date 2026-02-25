Reportan amenaza de bomba del CJNG en instalaciones del Poder Judicial en Ciudad de México

Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación habrían realizado una amenaza de bomba en instalaciones del Poder Judicial de la Federación de la Ciudad de México, lo que provocó el desalojo de aproximadamente mil personas del recinto.

Las autoridades competentes ordenaron la evacuación del edificio, que perteneció al extinto Consejo de la Judicatura Federal, como medida preventiva ante el reporte de la amenaza atribuida a presuntos integrantes del CJNG.

El inmueble en cuestión formó parte de la estructura administrativa que el CJF operó antes de su desaparición, derivada de la reforma al Poder Judicial aprobada en 2024, la cual transformó la organización interna del sistema de justicia federal en México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que los uniformados apoyaron a evacuar a los trabajadores y realizaron una revisión exhaustiva en todas las zonas del edificio, estacionamientos, baños, oficinas, entre otros.

Luego de una búsqueda, indicó, no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas, por lo que se organizó el reingreso de los trabajadores.