Reportan ataques armados en municipios de Michoacán; ayuntamiento de Coahuayana suspende clases

Este domingo fueron reportados diversos hechos de violencia y ataques armados en al menos tres municipios del estado de Michoacán, entre los que se encuentran Pátzcuaro y Tepalcatepec.

Además, por estos hechos fueron suspendidas las clases en el municipio de Coahuayana, por lo que el ayuntamiento llamó a los gobiernos estatales y federales a redoblar la presencia de los elementos de seguridad.

El ayuntamiento de Coahuayana pidió a sus habitantes evitar desplazamientos innecesarios y externó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas en los hechos de violencia, sin dar cifra oficial. Detalló que se mantiene en coordinación con los tres órdenes de gobierno para “restablecer el orden y la paz”.

“Hacemos un llamado al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para redoblar la presencia de fuerzas de seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias coahuayanenses“, publicó al ayuntamiento en su página de Facebook.

De acuerdo con reportes en redes sociales, en el municipio de Tepalcatepec se registraron ataques armados y con explosivos en una pista de aterrizaje. Por estos hechos resultaron dañadas diversas avionetas, que al parecer son usadas para el riego de sembradíos de limón.

Suspensión de clases

El ayuntamiento de Coahuayana comunicó que las actividades educativas quedaron suspendidas para este lunes en los niveles básico (preescolar, primaria y secundaria), media superior (preparatoria y bachillerato) y superior como “medida de precaución ante la situación actual”.

Indicó que con esta medida se busca priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal de todas las instituciones educativas del municipio. Además, llamó a los padres de familia a mantener a sus hijos en casa y estar atentos a los canales oficiales.

Estos ataques ocurren un día después del Cuarto Informe de Gobierno del gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, en el que estuvo presente Lázaro Cárdenas Batel, exmandatario estatal y actual jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.