Reportan cateos y operativos en Hidalgo, EdoMex, Chihuahua y CDMX en contra del robo de combustible

El Gobierno federal reportó que se implementaron 20 cateos en operativos llevados a cabo en Hidalgo y el Estado de México.

En conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que en estas acciones fueron detenidas siete personas, entre ellas, el líder de la agrupación delictiva.

Destacó que en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han fortalecido las labores de inteligencia e investigación para combatir el mercado ilícito de combustible.

Como resultado de acciones del Gabinete de Seguridad encabezados por la Fiscalía General de la República, detalló en una publicación en redes, se ejecutaron 20 cateos (10 en el Estado de México y 10 en Hidalgo), con la detención de siete personas, entre ellas el líder del grupo.

García Harfuch señaló que esta red operaba mediante la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado en pipas y tractocamiones, así como su almacenamiento y comercialización a través de empresas fachada y gaseras.

“Tenía una capacidad de extracción de hasta 1.5 millones de litros por semana, lo que evidencia la magnitud de su operación financiera”, asentó.

Durante los operativos, añadió, se aseguraron más de 150 mil litros de Gas LP, 61 pipas, 55 autotanques, 20 tanques de almacenamiento, 11 tractocamiones, vehículos, armamento, droga, dinero en efectivo y equipo tecnológico.

En otra acción, en Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México, se realizaron 11 operativos con la detención de siete personas más, integrantes de otro grupo delictivo vinculado al robo y distribución ilícita de combustible.