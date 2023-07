La última vez que fue vista, Vargas vestía una blusa blanca con diseño de flores azules, un pantalón de mezclilla azul y calzado en color café. Como señas particulares, la madre buscadora mide un metro con 51 centímetros, tiene el cabello lacio café, con algunas canas, de complexión delgada, tez morena, cejas escasas, frente amplia, boca chica y ojos cafés oscuros.

Según el Colectivo Unidos por los Desaparecidos de León, Vargas -quien se unió a la citada organización no gubernamental, en enero de 2023, y ha participado en diversas búsquedas de campo- salió de un domicilio particular, en el que tenía poco viviendo, esto luego de hablar con sus familiares. Pero después ya no se supo nada de ella.

Posteriormente, la ONG presentó una denuncia por la desaparición de la madre buscadora, de 60 años de edad, ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la cual activó el Protocolo ALBA, para la localización de la mujer, quien se encontraba en búsqueda de su hijo, Luis Antonio Rodríguez Vargas.

Su hijo desapareció el 1 de enero de 2020, cuando tenía aproximadamente 30 años, también en León.

Como señas particulares, el joven contaba con un tatuaje en el hombro derecho con el nombre de “Ceci” y otro en la pantorrilla izquierda, con la palabra “Tony” y uno más en la mano, que dice “Rodríguez”.

El Colectivo Unidos por los Desaparecidos de León pidió a la ciudadanía que en caso de tener información del paradero de cualquiera de las dos personas, se comunicaran a con la ONG, a través de su página en Facebook o a los teléfonos 473 139 64 57, 473 735 36 36 ext 3881, 3882, 3883.