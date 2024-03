Fue su hija, Itzul Barrera, quien es consejera nacional de Morena, la que reportó la desparición, asegurando que su papá salió hacia la estación de Televisa para dar su programa pero nunca llegó y no responde llamadas ni mensajes.

El Gobernador Enrique Alfaro reaccionó ya en redes y afirmó que están atendiendo el asunto.

“Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo”, escribió el Mandatario jalisciense.