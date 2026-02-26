Reportan detención de cuatro de los evadidos del Penal de Puerto Vallarta

El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de cuatro de las personas que se dieron a la fuga del Penal de Puerto Vallarta durante los hechos violentos que derivaron de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el domingo pasado.

En una publicación realizada en X, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó de la detención de los cuatro detenidos.

“En una acción encabezada por @SEMAR_mx, personal de investigación y el @GabSeguridadMX en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas 4 personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de febrero”, informó.

La investigación continúa, expuso para detener a los demás involucrados.

El domingo por la mañana se generaron actos de violencia en varias partes del País, principalmente en Jalisco, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, tras un operativo federal en Tapalpa.

Uno de los lugares donde se generaron más hechos criminales fue en Puerto Vallarta, donde despojaron y quemaron vehículos tanto de servicio público como particulares en avenidas y carreteras que conducen hacia ese destino turístico.

“Este hecho ocurrió lamentablemente cuando llegaron grupos criminales, hicieron algunos disparos a las instalaciones, con un vehículo derribaron un portón y es cuando lograron ingresar”, informó el Secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González.

Aunque la situación logró ponerse bajo control, del reclusorio se dieron a la fuga 23 personas, reportó, de quienes se emitieron fichas para su localización.