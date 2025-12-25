$!Reportan la desaparición de tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco, Guerrero

Tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco, Guerrero, desaparecieron desde el 20 de diciembre. La última vez que sus familiares tuvieron contacto con ellos estaban en playa Mimosa.

Se trata de Irving Antonio Cebrero Vieyra, de 22 años de edad; Raymundo Ramos Soto, de 21 años; y Víctor Jahutzel Mendoza García, de 21 años.

Las autoridades ya emitieron las fichas oficiales de búsqueda para su localización.

La tarde del 24 de diciembre, familiares, amigos y compañeros de los jóvenes bloquearon la costera Miguel Alemán, frente a la playa Papagayo, para exigir su aparición con vida.

Directivos del Tecnológico de Acapulco publicaron en sus redes sociales un mensaje para solicitar el apoyo de la sociedad para ayudar en su localización.

De acuerdo con las fichas de búsqueda, Irving Antonio Cebrero fue visto por última vez en la colonia Juan R. Escudero, en el municipio de Acapulco, Guerrero. El joven tiene como señales particulares una mancha de nacimiento color café ubicada en su espalda, además usa brackets.