Reportan presunto secuestro de Miguel Ángel Alcaraz, Alcalde de Río Bravo, Tamaulipas

El Alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, habría sido privado de su libertad junto con varios integrantes de su familia en el municipio de Real de Catorce, San Luis Potosí, de acuerdo con reportes preliminares difundidos durante la noche de este sábado.

Según las primeras versiones, los números de emergencia recibieron una llamada en la que se alertaba sobre el presunto secuestro del Presidente Municipal y sus familiares, quienes se encontraban en territorio potosino.

Trascendió que algunos de los familiares del Alcalde habrían sido liberados; sin embargo, Almaraz Maldonado presuntamente continuaría privado de su libertad y hasta el momento se desconoce su paradero.

Tras el reporte, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para verificar lo sucedido y establecer las circunstancias en las que habría ocurrido la presunta privación de la libertad.

Hasta el momento, no se ha emitido información oficial que confirme el secuestro ni que precise la situación del Alcalde y sus familiares.