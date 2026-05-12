Reportan que FGR reactiva denuncias de intervención del crimen organizado en elecciones de Sinaloa

La Fiscalía General de la República habría reactivado las investigaciones por las denuncias de la intervención del crimen organizado en las elecciones de 2021 celebradas en Sinaloa a favor de candidaturas de Morena.

En ese proceso electoral fue electo Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

Según reporta el diario Milenio, además de retomar las denuncias de ese proceso electoral, también haría lo mismo con el caso del asesinato del líder del PAS y ex Rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido en julio de 2024 en Culiacán.

Sobre el proceso electoral, partidos políticos de oposición acusaron la operación de miembros del Cártel de Sinaloa a favor de las candidaturas de Morena y amedrentando e incluso privando de la libertad de operadores de partidos contrarios.

Pero el caso ha vuelto a resonar tras la denuncia que el Gobierno de Estados Unidos hizo en una Corte de Nueva York contra el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y ex funcionarios estatales, por supuesta colusión con el Cártel de Sinaloa.

Entre los señalamientos que hace Estados Unidos, está la de la elección de 2021, que afirma que Rocha Moya ganó las elecciones por la intervención de los líderes de la facción de “Los Chapitos”, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López.

Incluso, las autoridades estadounidenses asegura en la denuncia que el hoy Gobernador con licencia llegó a sostener reuniones con los líderes criminales.

Del tema de Cuén Ojeda, asesinado en un finca de Culiacán donde supuestamente sostendría una reunión con Ismael “El Mayo” Zambada, el día en que fue llevado a Estados Unidos, la Fiscalía General de la República habría retomado la investigación.

A ese encuentro, según se atribuye en una carta a “El Mayo”, también había sido invitado el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, pero no acudió.

La investigación de la FGR determinó que el líder del PAS fue asesinado en ese lugar y ya no se tuvo más información de avances.

Sobre ese hecho, reporta Milenio, Rubén Rocha Moya no ha sido llamado a declarar, ni en calidad de testigo.

Y sobre las otras acusaciones, están a la espera de que Estados Unidos entregue a las autoridades mexicanas los documentos probatorios de las acusaciones que ha iniciado en ese País.