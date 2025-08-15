Reportan que Mario Delgado, de la SEP, gastó en 2 años $17 millones en inmuebles

Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública en el Gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como ex presidente de Morena, compró un lujoso departamento ubicado en la avenida Reforma de la Ciudad de México, mismo que omitió en su primera declaración patrimonial como funcionario federal.

“En ese mismo edificio, muy exclusivo por cierto, ya tenía otra propiedad a la que también le bajó el precio en su declaración patrimonial. En tiempo récord, el morenista ha comprado una serie de propiedades que no cuadran con sus ingresos en los distintos cargos que ha tenido”, comentó el periodista Claudio Ochoa Huerta, en su noticiero matutino, transmitido en el medio digital Latinus.

“¿Cómo lo ha hecho? Este reportaje que les vamos a presentar cuadra perfecto con lo que piden ahora en Morena. Si tienen, escóndanlo, dijo apenas Luisa María Alcalde [Luján], la líder nacional. Hay que hacer fifís de closet. Una vez más queda claro que los llamados de la Presidenta a la austeridad y justicia medianía le entran por un oído y no salen por el otro. Este es un trabajo junto a mi compañero Alberto Valiente”, agregó.

Según el reportaje, Mario Delgado ocultó una propiedad millonaria en su primera declaración patrimonial como funcionario del nuevo gobierno de México.

De acuerdo con el registro público de la propiedad, explicó, Mario Delgado cuenta con al menos dos departamentos en el lujoso condominio Magno Reforma 222, en el mismo piso y casi de forma contigua.

El más grande de ellos cuenta con 165.81 metros cuadrados y, según los registros, le costó 15 millones de pesos apenas en agosto pasado, es decir, a dos meses de asumir su nuevo cargo, indicó.

Sin embargo, añadió, en su declaración patrimonial, el Secretario de Educación Pública sólo reportó la compra de un inmueble en el mismo periodo por un monto de 1.5 millones de pesos. Es decir, oculta el coste real de su nuevo departamento.

Explicó que en una búsqueda rápida sobre el valor promedio de este residencial arrojó que ningún inmueble con las mismas características tiene un precio menor a los 11 millones de pesos, lo que también coloca a su segunda propiedad con una alta plusvalía a un número de distancia.

“Delgado Carrillo ya contaba con un departamento que, de acuerdo con el Registro Público, compró en 2015 por 4.8 millones de pesos, monto que también fue modificado en su declaración patrimonial al reportar un coste de 4.3 millones de pesos”, reveló el periodista.

“Este departamento es más chico, cuenta con 119 metros cuadrados y comparte terraza con su otro inmueble. En el Registro Público [de la Propiedad] también consta que durante 2024, ese mismo agosto, Mario Delgado Carrillo adquirió una hipoteca por el departamento que compró en 2015 por un total de 4 millones de pesos a un plazo de 15 años”, abundó el reportero.

No obstante, añadió, el nuevo Secretario de Educación Pública, apenas un mes después, es decir, en septiembre del año pasado, liquidó el total de su deuda.

Y según expertos consultados por Latinus Diario, este tipo de movimientos bancarios son sospechosos de ser operaciones utilizadas para lavado de dinero.

“Mario Delgado, de acuerdo con su declaración patrimonial, cuenta con dos propiedades más compradas en 2023 y 2024 que en conjunto suman 4 millones de pesos. Además de haber sido funcionario del Gobierno capitalino, fue Senador y más tarde Diputado federal, para finalmente ostentar durante cuatro años la presidencia de su partido Morena”, precisó el reportero.

“De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, ahí recibió un sueldo de 91 mil 38 pesos mensuales, es decir, un ingreso anual de 1 millón 92 mil, se traduce en que en los últimos 4 años, solo de salario, recibió casi 4 millones y medio de pesos, que en conjunto con los 61 mil 600 mensuales que reporta por concepto de arrendamiento, no explica que en solo 2 años gastó 17 millones de pesos en inmuebles”, finalizó Valiente.