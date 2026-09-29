$!Reportan saldo blanco en BCS tras el impacto del Huracán Polo

COMONDÚ, BCS._ El paso del Huracán Polo por Baja California Sur dejó un saldo blanco, sin víctimas mortales ni afectaciones graves en la infraestructura básica, según reportaron las autoridades federales y estatales durante la conferencia matutina “La mañanera del pueblo”.

El fenómeno meteorológico, que tocó tierra con categoría 2 alrededor de la medianoche cerca de Las Barrancas, municipio de Comondú, provocó únicamente incidentes menores como encharcamientos, anegaciones viales, escurrimientos y la caída de ramas y árboles.

Los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé registraron saldo blanco, y se confirmó que los servicios esenciales de energía eléctrica y agua potable continúan funcionando de manera regular.