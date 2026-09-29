$!Reportan saldo blanco en BCS tras el impacto del Huracán Polo

COMONDÚ, BCS._ El paso del Huracán Polo por Baja California Sur dejó un saldo blanco, sin víctimas mortales ni afectaciones graves en la infraestructura básica, según reportaron las autoridades federales y estatales durante la conferencia matutina “La mañanera del pueblo”.
El fenómeno meteorológico, que tocó tierra con categoría 2 alrededor de la medianoche cerca de Las Barrancas, municipio de Comondú, provocó únicamente incidentes menores como encharcamientos, anegaciones viales, escurrimientos y la caída de ramas y árboles.
Los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé registraron saldo blanco, y se confirmó que los servicios esenciales de energía eléctrica y agua potable continúan funcionando de manera regular.
La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, e integrantes del Gobierno estatal resaltaron el comportamiento de la población ante los llamados de prevención.
Cerca de 700 personas que se resguardaron en refugios temporales comenzaron el regreso gradual a sus viviendas, mientras brigadas oficiales inician los recorridos de evaluación de daños materiales.
En el despliegue de seguridad y asistencia participaron 6 mil 827 elementos pertenecientes a corporaciones de los tres órdenes de gobierno, entre ellos personal de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, CFE y Cruz Roja.
Actualmente, el meteoro avanza hacia las costas del estado de Sonora con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora.
Por otra parte, Protección Civil mantiene monitoreo constante sobre la tormenta tropical Rachel, localizada en el Océano Pacífico a unos 430 kilómetros de Lázaro Cárdenas.