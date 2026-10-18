$!Reportan saqueos, bombas molotov e incendios en el Poder Judicial y Congreso de Jalisco

En medio de los disturbios registrados al término de la segunda manifestación por agua limpia en Guadalajara, personas encapuchadas rompieron el acceso al Palacio de Gobierno e intentaron enfrentar a policías, rompieron ventanales de la parte trasera del edificio y posteriormente huyeron en un vehículo. También se registraron acciones con bombas molotov y un incendio en las instalaciones del Congreso del Estado de Jalisco. De acuerdo con el Gobernador Pablo Lemus Navarro, quién aseguró horas antes que la movilización ciudadana se desarrollaba de manera pacífica, desde el inicio de la marcha un grupo de personas intentó generar confrontaciones y fueron los mismos manifestantes quienes los expulsaron de la protesta.





Sin embargo, al concluir la protesta, alrededor de unas 300 personas permanecieron realizando actos vandálicos como pintas, daños a inmuebles, lanzamiento de petardos y bombas molotov. Algunos de los explosivos fueron lanzados contra las instalaciones del Palacio Legislativo y del Palacio Judicial, provocando incendios que fueron controlados por policías. También se registraron saqueos a comercios. Tras los actos, detuvieron a cinco personas que circulaban en una camioneta con reporte de robo. En el vehículo se localizaron galones con gasolina y a los detenidos se les señala como presuntos responsables de los incendios registrados en el Congreso y el Poder Judicial. Elementos de la Policía Estatal continúan desplegando un operativo en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Así como las investigaciones para esclarecer los daños ocasionados durante la jornada.





La protesta La llamada “Segunda Mega Marcha por el Agua Limpia” reunió a miles de ciudadanos en el centro de la Perla Tapatía para exigir agua de calidad y el cese de los cortes en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La jornada, aunque mayoritariamente ciudadana, se vio marcada por la interrupción de grupos encapuchados que derivaron en actos de vandalismo en comercios y conatos de bronca.



