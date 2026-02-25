Representantes de la familia de ‘El Mencho’ reclaman cuerpo ante la FGR

La Fiscalía General de la República informó mediante un comunicado que recibió un escrito de quien se identificó como representante jurídico de familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que se solicita la entrega de los restos mortales del narcotraficante muerto el 22 de febrero durante un operativo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

La FGR señaló que el representante social agotaría todos los procedimientos protocolarios necesarios para estar en condiciones de formalizar la entrega del cuerpo.

En el mismo comunicado, la FGR precisó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, formuló imputación en contra de Andrés “N” y Genaro “N”, detenidos el 22 de febrero durante el operativo de Tapalpa, por su probable responsabilidad en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El MPF obtuvo de un Juez de Control la prisión preventiva oficiosa en contra de ambos individuos, una vez que se expusieron los datos de prueba que sustentan la solicitud de vinculación a proceso.

La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que luego de concluir la audiencia celebrada por videoconferencia, ambos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México.

La FGR subrayó que a los imputados se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Los restos de Oseguera Cervantes permanecen bajo resguardo en el Centro Federal Pericial Forense de la FGR, en la Ciudad de México, donde la institución mantiene hermetismo respecto al destino final del cuerpo y los resultados de la necropsia practicada el 23 de febrero de 2026.

La FGR señaló que no haría públicas fotografías del cuerpo con el objetivo de evitar represalias de familiares de Oseguera Cervantes en contra de las autoridades, y citó como antecedente el caso de Arturo Beltrán Leyva en 2009.

En paralelo al proceso judicial y a los procedimientos para la disposición de los restos del líder del CJNG, surgió una controversia en redes sociales en torno a una influencer identificada como María Julissa, señalada viralmente como presunta “informante” en el operativo contra Oseguera Cervantes.

Según lo revelado en exclusiva por el diario Reforma, la mujer rechazó las versiones que la vinculan con el caso y negó cualquier nexo con “El Mencho”, descartando que haya tenido participación alguna en las acciones que derivaron en la muerte del líder criminal.

El operativo de Tapalpa fue ejecutado el 22 de febrero por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano con base en trabajos de inteligencia militar del Centro Nacional de Inteligencia y de la propia FGR, con participación de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Según Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, la localización de Oseguera Cervantes se logró a través del seguimiento a una de sus parejas sentimentales, cuyo traslado a una instalación en Tapalpa fue detectado el 20 de febrero por la inteligencia militar.

Durante el operativo, el personal militar fue atacado por integrantes del CJNG, por lo que repelieron la agresión; cuatro integrantes del grupo delictivo murieron en el lugar, mientras que tres heridos de gravedad —entre ellos Oseguera Cervantes— fallecieron durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

La muerte del líder del CJNG desencadenó una ola de violencia en al menos 20 estados del País, con un saldo de 62 personas fallecidas, 70 detenidas y 252 bloqueos carreteros registrados en todo el territorio nacional, según el comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La FGR indicó que las investigaciones iniciadas luego de los hechos ocurridos en Tapalpa continúan su curso en estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.