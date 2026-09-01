Reprocha Sheinbaum misoginia contra mujeres en el poder

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprochó la misoginia y el machismo de quienes consideran que las mujeres carecen de capacidad para gobernar, y aseguró que su desempeño al frente del País demuestra lo contrario, durante el acto por su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional.

Ante unos 300 invitados reunidos en el recinto, reivindicó la llegada de las mujeres a los espacios de poder y sostuvo que esa presencia ya quedó plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y en las decisiones fundamentales de la República.

“Hay algo que me llena de orgullo como primera mujer Presidenta: las mujeres llegamos a la Constitución, a las leyes y a las decisiones fundamentales de la República”, expresó.

“Pese a la misoginia y el machismo de quienes piensan que las mujeres no podemos o no sabemos gobernar, cada día demostramos lo contrario”, afirmó.

Sheinbaum Pardo acompañó el pronunciamiento con un balance de las acciones de su administración dirigidas a las mujeres.

Señaló que durante 2026 se alcanzará la cifra de mil un Centros LIBRE en todo el territorio nacional.

Informó también que se distribuyeron 27 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres y que se integró una red de 190 mil 375 Tejedoras de la Patria.

Sheinbaum Pardo destacó asimismo la presentación de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno Federal para combatir la violencia contra las mujeres.