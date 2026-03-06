Repunta la aprobación de Sheinbaum tras abatimiento de ‘El Mencho’ y la reforma electoral, según encuesta

A dos meses de haber registrado el nivel más bajo de aprobación desde el inicio de su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum ha recuperado respaldo ciudadano, situándose ahora en un 75 por ciento, un repunte impulsado por la alta aprobación del operativo contra “El Mencho” y de la reforma electoral, aunque la inseguridad continúa siendo la principal preocupación de los mexicanos, según la encuesta realizada por Enkoll para El País.

El estudio de opinión, basado en mil 210 entrevistas efectivas cara a cara realizadas del 26 al 28 de febrero de 2026, revela que el 75 por ciento de los mexicanos aprueba el trabajo de Sheinbaum como presidenta, mientras que el 22 por ciento lo desaprueba, y el restante 3 por ciento no supo o no quiso responder.

El registro actual representa una recuperación para la mandataria, cuyo punto más alto de aprobación se documentó en mayo de 2025, previo a la elección judicial, cuando alcanzó un 83 por ciento.

Desde entonces, la aprobación presidencial experimentó un descenso que la llevó a su nivel más bajo en diciembre de 2025, con un 74 por ciento, el registro más bajo de la serie que comienza en diciembre de 2024, caída que se produjo tras el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, los bloqueos carreteros en el País por las protestas de transportistas y campesinos, así como los incidentes ocurridos durante la marcha de la Generación Z.



Operativo contra “El Mencho” recibe respaldo ciudadano

Un hecho reciente que ha marcado la gestión de la presidenta es el operativo realizado el 22 de febrero por las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Consejo de Seguridad del gobierno federal, que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La actuación de las Fuerzas Armadas y las autoridades federales en el operativo es calificada como “muy buena” o “buena” por un 77 por ciento de los encuestados, mientras que un 15 por ciento la considera “mala” o “muy mala”.

El 81 por ciento de los encuestados considera que este operativo representa “un avance” en la estrategia de seguridad del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Solo un 11 por ciento lo percibe como “un retroceso” y un 5 por ciento opina que “no representa nada”.

Al comparar la eficacia del gobierno actual con administraciones anteriores para enfrentar a los grupos del crimen organizado, el 44 por ciento de los mexicanos considera que el gobierno de Sheinbaum lo hace con “mayor eficacia”, el 33 por ciento cree que con “la misma eficacia” y un 16 por ciento opina que con “menor eficacia”.

Sobre el futuro tras este acontecimiento, el 50 por ciento de los encuestados opina que la situación de seguridad del País “mejorará”, el 40 por ciento cree que “seguirá igual” y un 7 por ciento considera que “empeorará”.

Al preguntar si la opinión que tenían de Claudia Sheinbaum “mejoró” o “empeoró” después del abatimiento de “El Mencho”, el 47 por ciento respondió que “mejoró” y el 40 por ciento que “sigue igual de buena”. Solo un 3 por ciento dijo que “empeoró” y un 6 por ciento que “sigue igual de mala”.



Inseguridad se mantiene como el principal problema del país

A pesar del respaldo a la acción del gobierno en materia de seguridad, la encuesta confirma que la inseguridad sigue siendo la principal preocupación de los mexicanos.

Al preguntar “¿Cuál considera que es el principal problema del país?”, el 42 por ciento de los encuestados mencionó la inseguridad de manera espontánea. Le sigue la economía con un 22 por ciento, la salud con un 5 por ciento y el desempleo con un 5 por ciento. La corrupción es mencionada por un 4 por ciento y la pobreza por un 3 por ciento. Ningún otro problema alcanza el 2 por ciento de las menciones.

Dentro del 42 por ciento que mencionó la inseguridad como el principal problema, al profundizar sobre a qué se refiere específicamente, las respuestas se distribuyen entre delincuencia en general (40 por ciento), homicidios (19 por ciento), extorsión (12 por ciento), narcotráfico (10 por ciento), robo a transporte (5 por ciento), entre otros.

En cuanto a la percepción de la evolución del país bajo el gobierno de Sheinbaum, el 39 por ciento de los mexicanos opina que la situación del país “ha mejorado”, el 28 por ciento considera que “sigue igual de bien”, el 16 por ciento que “sigue igual de mal” y el 13 por ciento que “ha empeorado”.

En materia de ratificación de mandato, el estudio revela que si hoy se llevara a cabo una consulta para ese fin, el 73 por ciento de los mexicanos votaría “a favor de que continúe en su cargo”, mientras que un 21 por ciento lo haría “a favor de que se le revoque el mandato”. El 6 por ciento restante no supo o no quiso responder.

Este porcentaje a favor de la continuidad ha mostrado una tendencia al alza desde diciembre de 2025, cuando se ubicó en 69 por ciento.



Respaldo a la reforma electoral y a la relación con Estados Unidos

A pesar del rechazo de los aliados parlamentarios de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con un amplio respaldo ciudadano, según la encuesta de Enkoll, con niveles de aceptación superiores al 80 por ciento en medidas como la reducción de sueldos a los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, la modificación de las diputaciones plurinominales, la prohibición del nepotismo y la disminución del financiamiento a los partidos políticos.

Algunos apartados de la reforma registran un respaldo algo menor, aunque aún considerable, superior al 60 por ciento, como el uso del voto electrónico en las consultas populares o la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

En el ámbito internacional, el estudio mide la confianza en el manejo de la relación bilateral con Estados Unidos. Considerando temas como migración, comercio, seguridad y cooperación internacional, el 49 por ciento de los mexicanos dijo tener “mucha confianza” y el 26 por ciento “algo de confianza” en la manera en que la Presidenta Claudia Sheinbaum está manejando la relación con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esto suma un 75 por ciento de confianza, frente a un 21 por ciento que expresó “poca” o “nada de confianza”. El saldo de opinión en este rubro es de 31 puntos.

En materia de seguridad bilateral, la encuesta revela posturas contrastantes sobre la participación de Estados Unidos en territorio mexicano. Ante la pregunta de si está de acuerdo con que fuerzas de seguridad de Estados Unidos realicen operativos en territorio mexicano para combatir al crimen organizado, el 30 por ciento se mostró “muy de acuerdo” o “algo de acuerdo”, mientras que el 52 por ciento dijo estar “algo en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”.

En cuanto a la pregunta sobre si está de acuerdo con que fuerzas de seguridad de Estados Unidos colaboren en labores de inteligencia y capacitación con autoridades mexicanas para combatir al crimen organizado, la opinión se invierte: el 66 por ciento se manifiesta “muy de acuerdo” o “algo de acuerdo”, frente a un 26 por ciento en desacuerdo.

Sobre las acciones del gobierno en casos de investigaciones y detenciones de autoridades y actores políticos presuntamente vinculados con grupos del crimen organizado, el 62 por ciento de los mexicanos califica las acciones como “muy buenas” o “buenas”, mientras que un 18 por ciento las considera “malas” o “muy malas”.