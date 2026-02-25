$!Rescata Marina a 17 personas afectadas por despojo de autobús y a 4 más, tras bloqueos carreteros en Compostela, Nayarit

BOCA DE CHILA, Nayarit._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que, en días pasados, sobre la autopista Puerto Vallarta–Guadalajara, a la altura del kilómetro 45, se avistó a un grupo de 17 personas, quienes fueron despojados del autobús en el que viajaban, mismo que fue incendiado por presuntos miembros de la delincuencia organizada, en inmediaciones de la localidad de Compostela, Nayarit.
De acuerdo a un comunicado, por lo anterior, se les proporcionó apoyo de seguridad y traslado a las instalaciones del Sector Naval de Boca de Chila; durante el trayecto, se encontró a cuatro personas más, que de igual forma habían sido despojadas de su vehículo y a las que también se les brindó apoyo.
A su llegada a las instalaciones del Mando Naval, se les brindó atención médica, alimentación, alojamiento y las facilidades necesarias para establecer comunicación con sus familias.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina refrenda su compromiso de salvaguardar la vida humana y brindar apoyo a la población civil en situaciones de riesgo.
Por lo anterior, el Sector Naval de Boca de Chila pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 327 688 0731. Asimismo, la Secretaría de Marina Armada de México tiene disponible el siguiente número de contacto, en caso de emergencias en la mar: 800 MARINA 1 (800 627 4621).