$!Rescata Marina a 17 personas afectadas por despojo de autobús y a 4 más, tras bloqueos carreteros en Compostela, Nayarit

BOCA DE CHILA, Nayarit._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que, en días pasados, sobre la autopista Puerto Vallarta–Guadalajara, a la altura del kilómetro 45, se avistó a un grupo de 17 personas, quienes fueron despojados del autobús en el que viajaban, mismo que fue incendiado por presuntos miembros de la delincuencia organizada, en inmediaciones de la localidad de Compostela, Nayarit.

De acuerdo a un comunicado, por lo anterior, se les proporcionó apoyo de seguridad y traslado a las instalaciones del Sector Naval de Boca de Chila; durante el trayecto, se encontró a cuatro personas más, que de igual forma habían sido despojadas de su vehículo y a las que también se les brindó apoyo.