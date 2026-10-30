Rescatan a 30 pasajeros de camión urbano atrapado por corrientes en La Paz

Elementos del cuerpo de bomberos de La Paz, Baja California Sur, rescataron a 30 pasajeros de un camión urbano que quedaron atrapados por las corrientes generadas por las lluvias del ciclón tropical Vance.

El vehículo del servicio Tiburón Urbano circulaba este viernes 30 de octubre por la Avenida 16 de Septiembre y la Calle Guillermo Prieto, en la Colonia Centro, cuando la corriente lo sorprendió y dejó a los ocupantes atrapados por el torrente.

Los bomberos acudieron al punto con un camión extintor y pusieron a salvo a las personas. Los pasajeros dijeron haber sentido temor mientras permanecieron atrapados en medio de las inundaciones.

Tras el rescate, las autoridades distribuyeron personal de seguridad en los puntos con inundación para prevenir que alguna imprudencia derive en la pérdida de una vida.