$!Rescatan a dos pescadores tras quedar a la deriva sobre una hielera en las costas de Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO._ Dos pescadores fueron localizados y rescatados cuando se encontraban sobre una hielera, mar adentro, a más de 240 kilómetros de la costa del estado de Chiapas.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, por conducto de la Vigésima Segunda Zona Naval con sede en Puerto Chiapas, Chiapas, informó que la operación de búsqueda y rescate se llevó a cabo el miércoles 19 de agosto.
Esta acción surgió de una llamada de auxilio por parte del personal de una cooperativa pesquera, solicitando apoyo en la búsqueda de los pescadores de 53 y 32 años de edad, quienes zarparon a bordo de una embarcación de nombre “Camaronera”, teniendo comunicación por última vez con ellos el pasado 14 de agosto.
Por lo anterior, la Secretaría de Marina, a cargo del Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, desplegó unidades de superficie y áreas, realizando la recuperación de las personas bajo el concepto trinomio (buque-interceptora-aeronave), lo que permitió ampliar la cobertura de búsqueda y lograr su localización a aproximadamente a 130 millas náuticas (240.76 kilómetros) del estado de Chiapas.
Una vez ubicados, una Patrulla Oceánica de la Armada de México se aproximó al área y se efectuaron las maniobras de rescate para poner a salvo a ambas personas, realizándoles valoración médica por parte del personal de sanidad naval.
Posteriormente fueron trasladas vía aérea en un helicóptero a puerto, donde recibieron atención médica y fueron entregados a sus familiares.
Para atención de emergencias en la mar, la Secretaría de Marina pone a disposición el número telefónico (800 MARINA 1).