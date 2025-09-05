Rescatan a policías federales privados de su libertad en Michoacán; liberan también a un civil y detienen a tres

Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana fueron privados de la libertad mientras realizaban trabajos de investigación en Álvaro Obregón, Michoacán, lo que provocó un despliegue por parte de elementos del Ejército y la Guarda Nacional, que derivó en su rescate con vida.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales que al continuar con las operaciones en la zona se detuvo a tres personas y se liberó a otra víctima que permanecía privada de la libertad.
“Nuestro reconocimiento a los compañeros de Investigación, por su valentía y servicio a nuestro país”, escribió.
Consejo de Seguridad aprueba acuerdos para fortalecer policías estatales
El pasado 2 de septiembre, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó acuerdos para fortalecer policías estatales y búsqueda de desaparecidos.
En el caso de los cuerpos de seguridad, se busca incrementar el estado de fuerza y profesionalizar al personal. Las policías estatales y ministerios públicos deberán aumentar su plantilla, mientras que las academias e institutos de formación de seguridad deberán implementar programas de profesionalización certificados por el Sistema Nacional.
Así, para enero de 2028, cada entidad deberá contar al menos con una academia o instituto certificado que cumpla con la infraestructura y recursos necesarios.
Suman 338 policías asesinados en el gobierno de Sheinbaum
En casi 11 meses del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, 338 policías han sido asesinados en México, de acuerdo con datos recabados por la organización Causa en Común, del 1 de octubre de 2024 al 28 de agosto de este año.
De estos, 215 pertenecían a corporaciones municipales, 106 a estatales y 17 a federales.
En lo que va del año, 244 policías fueron asesinados en el país.