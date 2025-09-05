Rescatan a policías federales privados de su libertad en Michoacán; liberan también a un civil y detienen a tres

Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana fueron privados de la libertad mientras realizaban trabajos de investigación en Álvaro Obregón, Michoacán, lo que provocó un despliegue por parte de elementos del Ejército y la Guarda Nacional, que derivó en su rescate con vida.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales que al continuar con las operaciones en la zona se detuvo a tres personas y se liberó a otra víctima que permanecía privada de la libertad.

“Nuestro reconocimiento a los compañeros de Investigación, por su valentía y servicio a nuestro país”, escribió.

Consejo de Seguridad aprueba acuerdos para fortalecer policías estatales

El pasado 2 de septiembre, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó acuerdos para fortalecer policías estatales y búsqueda de desaparecidos.

En el caso de los cuerpos de seguridad, se busca incrementar el estado de fuerza y profesionalizar al personal. Las policías estatales y ministerios públicos deberán aumentar su plantilla, mientras que las academias e institutos de formación de seguridad deberán implementar programas de profesionalización certificados por el Sistema Nacional.