Rescatan a tigre de bengala abandonado en Fresnillo, Zacatecas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que rescataron a un tigre de bengala que vivía en condiciones de maltrato y abandono en Fresnillo, Zacatecas.

En un escueto comunicado, indicó que el felino fue localizado y asegurado en la zona forestal de El Niño Artillero durante un operativo coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas los días 5 y 6 de agosto.

El tigre fue trasladado a una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, donde ya recibe atención médica especializada y el tratamiento necesario para su recuperación.

“La Profepa dará seguimiento al estado de salud del ejemplar y a las actuaciones administrativas que correspondan conforme a la legislación ambiental vigente. En el operativo participaron 150 elementos de autoridades de los tres órdenes de gobierno”, comentó la dependencia.

Tigre de bengala muere

Kenzo, el tigre de bengala que escapó de su hábitat murió por broncoaspiración de sangre a consecuencia de hemorragias derivadas de un impacto de bala en la parte frontal de la cabeza, cerca del párpado derecho, reveló el informe del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dicha herida “penetró por la región del párpado superior derecho y continuó su trayecto atravesando el paladar blando”.

La Semarnat recordó que Kenzo era un ejemplar de aproximadamente dos años, macho, con un peso de 116.2 kg y una longitud de 236 cm (de la punta de la nariz a la punta de la cola).

“Así mismo, describe otras heridas que presentaba el ejemplar, algunas compatibles con proyectiles de arma de fuego; entre ellas, una correspondiente al marcaje del ejemplar (microchip) y, además, una herida longitudinal lacerante (cortada) de 11 cm de longitud en la cola”, añadió.

Señaló que la UNAM entregará un diagnóstico final que incluye un examen histopatológico, el cual aportará mayor detalle a nivel microscópico sobre las lesiones identificadas en el animal.

Piden investigar omisiones en muerte del tigre Kenzo

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), organismo creado en el marco del T-MEC, admitió una petición para investigar posibles omisiones del Estado mexicano durante el operativo en el que murió Kenzo, el tigre de Bengala que escapó de un establecimiento de vida silvestre en el Estado de México y fue contenido con un arma de fuego durante su rescate.

La investigación solicitada no busca determinar responsabilidad penal por la muerte de Kenzo, sino revisar si las autoridades mexicanas aplicaron de manera efectiva la legislación ambiental durante la supervisión del establecimiento y el operativo para capturarlo, de acuerdo con la petición.

El viernes 10 de julio la CCA aceptó la petición que hizo una persona ciudadana de nacionalidad mexicana, cuya identidad se mantiene como confidencial. El Secretariado del organismo será el encargado de analizarla.