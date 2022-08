Rescate de 10 mineros atrapados en pozos de carbón de Coahuila, tardará hasta 11 meses, informa CNPC a familiares

MÉXICO._ Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó, el 25 de agosto del 2022, a familiares de los 10 mineros atrapados desde hace 22 días en los pozos de carbón “El Pinabete”, ubicados en la comunidad de Villa de Agujita, municipio de Sabinas, estado de Coahuila, que el rescate de los cuerpos podrían demorar de 6 a 11 meses.

Según la versión de los familiares de los 10 mineros, que no aceptaron el plan de las autoridades, la funcionaria federal les informó que debido a la entrada de agua por distintos lados, la opción para el rescate será abrir un “tajo”, es decir, una mina a cielo abierto hasta llegar al nivel de las galerías inundadas, a unos 60 metros de profundidad, trabajo que demorará de seis a 11 meses.

María Elena Chávez, esposa del minero atrapado, Jaime Montelongo Pérez, dijo que la única opción que les otorgó la titular de la CNPC, fue retirar toda la tierra sobre los pozos de carbón. “[...] Hacer unos tajos y que se van a tardar de seis a once meses, que es lo único, que ya no pueden hacer otra cosa. Nos hablaron de una indemnización, pero no, nosotros no queremos dinero, los queremos a ellos”, señaló la mujer.

“Les dijimos de plano que no [queremos] que nos los entreguen y que no se tarden, los queremos ya. Ya no sabemos cómo están ellos ahorita, imagínate de 6 a 11 meses”, dijo, por su parte, Fidela Morales, esposa del minero José Rogelio Moreno. Mientras que Sergio Alejandro Martínez Valdez, hermano de Jorge Luis Martínez Valdez, indicó que Velázquez Alzúa les informó que, de manera ideal, los trabajos demorarían seis meses, pero depende de posibles inconvenientes, se podrían retrasar a nueve o incluso 11 meses.

“Seis meses es el ideal, dicen, pero se puede alargar más, es lo que no queremos, más tiempo, más espera”, agregó el familiar de los mineros, que también denunció que, de madrugada, las autoridades desmantelaron y retiraron el hospital móvil, así como el comedor y los sanitarios móviles que había instalado el Gobierno de Coahuila alrededor de los pozos de carbón.

“Nosotros no nos vamos a retirar de aquí”, agregó María Elena Chávez, quien pidió que el presidente Andrés Manuel López Obrador regrese al sitio del accidente, ocurrido el miércoles 3 de agosto del 2022. “[...] nos dijo que él nos iba a cumplir, y que él nos iba a dar a nuestros familiares. Que él sí iba a cumplir, ahora lo queremos que venga y nos visite otra vez, que nos dé opciones”, insistió la mujer.