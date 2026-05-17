Reservan por cinco años información sobre elección de Consejeros del INE

El Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados aprobó reservar por cinco años la documentación relacionada con el proceso de designación de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE).

Para lograr la resolución, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de los Diputados solicitó al Comité de Transparencia confirmar la clasificación como reservada de la “documentación generada, emitida, recibida, integrada evaluada y/o resguardada de las 369 personas”.

Cabe recordar que el pasado 21 de abril fueron designados como consejeros del INE, Arturo Manuel Chávez López, exdirector de Talleres Gráficos de México; Blanca Yassahara Cruz García, quien se desempeñaba como presidenta del Instituto Electoral de Puebla, y Frida Denisse Gómez Puga, entonces titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.

La integración fue aprobada por mayoría de votos de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, con el rechazo de los grupos parlamentarios de oposición.

Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, se pronunció en contra de la resolución al argumentar que su divulgación no representa ningún daño.

“No debe existir opacidad en un tema tan importante en el que cientos de aspirantes y millones de mexicanos merecen saber exactamente qué pasó. Se aprobó por mayoría y eso, desde mi visión, es un retroceso en la transparencia que tanto se necesita en México”.

Durante el proceso de selección, los legisladores de oposición denunciaron que el Comité Técnico de Evaluación actuó con opacidad porque no se dio a conocer el método para calificar a los candidatos, además de que reclamaron que resultaron favorecidos perfiles cercanos a Morena.

Durante el proceso, el Comité no difundió de forma pública las trayectorias de las personas aspirantes ni los ensayos que elaboraron. Tan solo se conoció el puntaje de los exámenes.

Tampoco se reveló cómo fueron seleccionadas las tres quintetas presentadas a la Jucopo que posteriormente se sometieron a votación.