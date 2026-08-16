Resguardan a menor tras ser localizado encadenado en Ocosingo, Chiapas

Un menor de edad de origen tseltal fue localizado en la comunidad Abasolo, municipio de Ocosingo, Chiapas, luego de que imágenes en las que se observaba que tenía una pierna sujeta con una cadena y un candado fueran difundidas en redes sociales.

El caso derivó en la intervención de autoridades estatales y municipales para garantizar su protección.

El Sistema DIF Municipal de Ocosingo informó que atendió de manera inmediata las denuncias ciudadanas y realizó acciones para salvaguardar la integridad del niño, quien actualmente permanece bajo su resguardo.

La dependencia señaló que trabaja de manera coordinada con las autoridades competentes y que se le brinda la atención y protección necesarias conforme a los protocolos establecidos.

“Por tratarse de un caso que involucra a un menor de edad y debido a la naturaleza delicada del mismo, no es posible proporcionar información adicional”, indicó el DIF de Ocosingo, al explicar que esta medida busca proteger su “identidad, privacidad e integridad”, además de evitar interferencias con los procedimientos correspondientes.