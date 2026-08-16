Resguardan a menor tras ser localizado encadenado en Ocosingo, Chiapas

Un menor de edad de origen tseltal fue localizado en la comunidad Abasolo, municipio de Ocosingo, Chiapas, luego de que imágenes en las que se observaba que tenía una pierna sujeta con una cadena y un candado fueran difundidas en redes sociales.
El caso derivó en la intervención de autoridades estatales y municipales para garantizar su protección.
El Sistema DIF Municipal de Ocosingo informó que atendió de manera inmediata las denuncias ciudadanas y realizó acciones para salvaguardar la integridad del niño, quien actualmente permanece bajo su resguardo.
La dependencia señaló que trabaja de manera coordinada con las autoridades competentes y que se le brinda la atención y protección necesarias conforme a los protocolos establecidos.
“Por tratarse de un caso que involucra a un menor de edad y debido a la naturaleza delicada del mismo, no es posible proporcionar información adicional”, indicó el DIF de Ocosingo, al explicar que esta medida busca proteger su “identidad, privacidad e integridad”, además de evitar interferencias con los procedimientos correspondientes.
De acuerdo con los reportes, autoridades estatales tuvieron contacto con familiares del menor y señalaron que habría permanecido sujeto de una pierna durante aproximadamente 15 días.
Según la explicación familiar referida por las autoridades, la medida habría sido adoptada para evitar que saliera del domicilio y pudiera sufrir algún accidente.
Las autoridades también identificaron un contexto de vulnerabilidad familiar y, como parte de las acciones de protección, el menor y su abuela fueron puestos bajo resguardo para recibir atención integral.
Derechos Humanos abre expediente por caso de menor encadenado
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) informó que inició el expediente de queja CEDH/QUEJA/0760/2026, a partir de la información difundida en redes sociales sobre el presunto maltrato al menor en Abasolo.
El organismo también dio cuenta de la detención de una persona que habría difundido imágenes relacionadas con el menor.
Familiares de esta persona solicitaron su liberación y la intervención de las autoridades, al considerar que la detención podría ser injusta.
La CEDH pidió revisar las circunstancias del caso y garantizar los derechos de todas las personas involucradas.
La comisión hizo un llamado a las autoridades para actuar con “debida diligencia, legalidad, objetividad y perspectiva de derechos humanos”, así como para adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar la protección integral del menor.
También señaló que la investigación debe realizarse sin prejuzgar ni criminalizar a las personas involucradas.
En su comunicado, la CEDH sostuvo que “la justicia debe esclarecer los hechos y proteger a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, sin prejuzgar ni criminalizar”.
El organismo indicó que continuará con la investigación correspondiente, mientras las autoridades competentes determinan las circunstancias del caso y las responsabilidades que pudieran derivarse.
El DIF Municipal de Ocosingo reiteró que el menor permanece bajo resguardo institucional y que las autoridades mantienen la atención correspondiente.
La dependencia y el gobierno municipal refrendaron su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes y pidieron a la ciudadanía recurrir a las autoridades ante cualquier situación que pueda poner en riesgo su bienestar.