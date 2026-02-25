Resguardan imágenes del operativo contra ‘El Mencho’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló durante su conferencia de prensa matutina, que existen imágenes del enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y la Marina con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación ocurrido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, pero que permanecerán resguardadas por razones de seguridad de los militares que participaron en el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder de dicha organización criminal.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que se divulgaran más registros visuales del operativo, Sheinbaum Pardo respondió que durante las reuniones del Gabinete de Seguridad se mostró lo que era posible mostrar, y que el General Secretario Ricardo Trevilla Trejo había exhibido imágenes de un helicóptero que recibió impactos durante el enfrentamiento.

“Hay otras imágenes que tienen que resguardarse por los elementos que participaron”, afirmó.

Respecto a los restos de Oseguera Cervantes, Sheinbaum Pardo indicó que no contaba con esa información y que la consulta debería dirigirse directamente a la Fiscalía General de la República.

En ese mismo contexto, fuentes extraoficiales reportaron el deceso de Rubén Guerrero Valadez, “El R1” o “El Láminas”, presunto integrante de la facción “Los Guerreros” del CJNG, quien habría muerto durante el despliegue militar en el fraccionamiento Tapalpa Country Club.

Según versiones ministeriales, Guerrero Valadez fue sepultado el 24 de febrero en Tanhuato, Michoacán, zona de influencia histórica de su familia.

Guerrero Valadez, según las mismas fuentes extraoficiales, era hijo de Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, presunto operador con presencia en la franja limítrofe entre Jalisco y Michoacán, y primo de Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, “El 08”.

Dentro de la estructura del CJNG, a Guerrero Valadez se le atribuía el mando del grupo armado denominado “Fuerzas Especiales Mando R”, también identificado como “Mando R”, y se le consideraba uno de los hombres cercanos al liderazgo regional de la organización con influencia operativa en el corredor Occidente-Bajío.

”El Tío Lako”, originario de la localidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato al poniente de Michoacán, llamó la atención de las autoridades desde septiembre de 2023, cuando organizó una celebración de los XV años de su hija amenizada con juegos pirotécnicos y la presencia de artistas de regional mexicano.

Aquel festejo, resguardado por cientos de integrantes del grupo armado, derivó en trabajos de inteligencia del Ejército, la Guardia Civil y autoridades ministeriales para identificar el domicilio del líder criminal, cuya propiedad llegó a aparecer georreferenciada en Google Maps bajo el nombre “Casa del ‘Laco’ C.J.N.G.”, como si se tratara de un sitio turístico.

”Los Guerreros” son descritos por fuentes de seguridad como un grupo de élite del CJNG destinado a controlar los límites territoriales entre Jalisco y Michoacán.

Guerrero Martínez figura en listas de posibles sucesores de “El Mencho” junto con otros mandos del CJNG, entre ellos Juan Carlos Valencia González, “El 03”, hijastro del capo fallecido; Audias Flores Silva, “El Jardinero”; y Ricardo Ruiz Velasco, “Doble R”.

La organización Insight Crime ha señalado que Guerrero Martínez sería responsable de una parte significativa de las operaciones de robo de combustible del CJNG en Veracruz, actividad que habría permitido exportar hidrocarburos a Estados Unidos.

Hasta el 25 de febrero, las autoridades no habían difundido una lista pública completa de los muertos por el Ejército durante el operativo en Tapalpa Country Club, lo que mantiene sin confirmación oficial el deceso de Guerrero Valadez.

La FGR sería la instancia encargada de resolver la situación de los restos de Oseguera Cervantes en caso de que no fueran reclamados, según indicó Sheinbaum Pardo.