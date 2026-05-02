Respalda Morena licencia de Rocha Moya ante acusaciones de nexos con el narcotráfico

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena respaldó este 2 de mayo la solicitud de licencia del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como demostración de que en el partido “nadie está por encima de la ley”, en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El partido gobernante había evitado pronunciarse desde que se dieron a conocer las acusaciones de Estados Unidos en contra del Mandatario sinaloense, y solo fijó postura una vez que este formalizó su pedido de licencia ante la Gubernatura del Estado.

“En Morena demostramos con hechos que nadie está por encima de la ley. Aquí no hay amiguismos ni impunidad; lo que hay es un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia”, publicó el partido en su cuenta de Facebook.

En el mismo mensaje, Morena precisó que “buscamos la justicia y la verdad, prueba de ello es la solicitud de licencia por parte de Rocha Moya, para que sean las instituciones soberanas quienes resuelvan sin injerencias”.