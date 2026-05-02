Respalda Morena licencia de Rocha Moya ante acusaciones de nexos con el narcotráfico

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena respaldó este 2 de mayo la solicitud de licencia del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como demostración de que en el partido “nadie está por encima de la ley”, en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El partido gobernante había evitado pronunciarse desde que se dieron a conocer las acusaciones de Estados Unidos en contra del Mandatario sinaloense, y solo fijó postura una vez que este formalizó su pedido de licencia ante la Gubernatura del Estado.
“En Morena demostramos con hechos que nadie está por encima de la ley. Aquí no hay amiguismos ni impunidad; lo que hay es un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia”, publicó el partido en su cuenta de Facebook.
En el mismo mensaje, Morena precisó que “buscamos la justicia y la verdad, prueba de ello es la solicitud de licencia por parte de Rocha Moya, para que sean las instituciones soberanas quienes resuelvan sin injerencias”.
Este 3 de mayo, Morena celebrará su VIII Congreso Nacional Extraordinario en el World Trade Center de la Ciudad de México, en medio de la crisis generada por los señalamientos de nexos con el Cártel de Sinaloa contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios públicos.
Las acusaciones también alcanzaron a otros gobernadores del País, y enmarcaron la salida de Luisa María Alcalde Luján de la dirigencia nacional del partido, así como la posible llegada de Ariadna Montiel Reyes a ese cargo. Hasta el cierre de la información, Montiel Reyes no había fijado postura pública respecto al caso de Rocha Moya.
En paralelo, a unas horas de conocerse la solicitud de licencia del Gobernador de Sinaloa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en Palenque, Chiapas, la asamblea informativa Becas Gertrudis Bocanegra, sin referirse directamente a la situación en Sinaloa.
En el evento, la Mandataria nacional afirmó que la llamada Cuarta Transformación está recuperando la gloria y la dignidad del País.
“Hay países que pueden ser potencia económica, pueden ser potencia militar. Sí, pero la grandeza cultural de México no la tiene nadie. Por eso, la canción de ‘Como México, no hay dos’”, señaló.
Sheinbaum Pardo evocó el episodio histórico de la expropiación petrolera como prueba de la capacidad de los mexicanos para resolver sus propios asuntos.
“Se demostró que los mexicanos sí podemos; aunque siempre es bueno tener relaciones con el extranjero y tener apertura académica, se nos debe quedar en la mente y en el corazón: las mexicanas y los mexicanos somos mucha pieza”, afirmó.
La Presidenta aprovechó el encuentro con alumnos del Instituto Politécnico Nacional para exhortarlos a poner la técnica al servicio de la patria y a preservar los valores espirituales, familiares y culturales.
“Nunca se nos olvide que ser mexicano es amar a la familia, tener los valores de nuestras culturas originarias. El dinero no lo es todo”, sostuvo Sheinbaum Pardo.