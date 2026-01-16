‘Respeto mutuo y responsabilidad compartida’, responde Sheinbaum a presiones de EU sobre el combate a las drogas

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas y armas debe ser una responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos, además de subrayar que el País mantiene la soberanía en sus operativos y rechazó la participación directa de tropas o agentes estadounidenses en territorio nacional.

La Mandataria hizo estas declaraciones durante su conferencia matutina, al responder preguntas sobre la llamada entre el Canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, y el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tras la cual Washington calificó de “inaceptable” el progreso en seguridad fronteriza y exigió a México resultados “concretos y verificables” contra los cárteles y el tráfico de fentanilo y armas.

También respondió sobre la presión de Estados Unidos para que sus fuerzas militares participen directamente en operativos contra los cárteles, un tema reportado por The New York Times.

Sheinbaum enfatizó que la lucha contra los cárteles requiere un esfuerzo compartido. México intercepta drogas y armas antes de que crucen hacia Estados Unidos, mientras que este País debe atender la demanda interna de drogas y el flujo de armas hacia México.

“Esta crisis de consumo que tiene de allá, pues tiene también que atenderse desde una perspectiva de salud pública, de campañas, de educación, porque el consumo está allá”, declaró.

La Presidenta destacó que la colaboración entre ambos países debe estar basada en dos principios: respeto mutuo y responsabilidad compartida.

“Responsabilidad compartida, a ellos también les toca una parte. Es una campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas de jóvenes estadounidenses. No puede pensarse que este problema del cruce de drogas se puede resolver solo de este lado de la frontera. Del otro lado, también tiene que haber su parte”, explicó.

En cuanto al tráfico de armas, Sheinbaum señaló un operativo reciente en Baja California, donde elementos del Gabinete de Seguridad localizaron un vehículo con 21 armas largas y 30 armas cortas que intentaban cruzar la frontera desde Estados Unidos.

La Presidenta recordó que, según el Departamento de Justicia estadounidense, el 75 por ciento de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos de manera ilegal.

“Allá hay distribución de drogas, allá hay lavado de dinero. Entonces, aquí trabajamos y estamos trabajando todos los días”, indicó.

Durante la conferencia, Sheinbaum destacó los resultados concretos de la cooperación con Estados Unidos y explicó que la reducción de las incautaciones de fentanilo en la frontera estadounidense se debe a la acción directa de México.

“La incautación que se hace en Estados Unidos, cercano a la frontera con México, se ha reducido en 50 por ciento. ¿Por qué se ha reducido esas incautaciones? Pues porque estamos haciendo las incautaciones en México. Si aquí incautamos droga, pues llega menos droga a Estados Unidos”, señaló la Presidenta.

Sobre la presión de Estados Unidos para que sus fuerzas militares o agentes de la CIA participen directamente en operativos en México, la Presidenta fue clara: “Nos han ofrecido que elementos de alguna de las agencias o incluso militares participen para ayudarnos a combatir el crimen organizado, la delincuencia organizada y siempre hemos dicho que no”.

Y agregó: “¿Qué les planteamos en dónde puede colaborar?, que lo he dicho aquí, información, mucha información, pero los operativos, las acciones, pues se realizan con los elementos mexicanos, sea de las Fuerzas Armadas o de las secretarías de seguridad”.

Este jueves, el NYT informó que tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, Estados Unidos buscaba que sus fuerzas participaran en redadas junto con militares mexicanos, bajo un esquema en el que México tendría el mando y Estados Unidos apoyaría en campo.

Ante esto, la administración mexicana ofreció alternativas que incluyen mayor intercambio de información y un papel más amplio de Estados Unidos en los centros de mando, pero sin presencia operativa en el terreno.

Sheinbaum subrayó que esta forma de cooperación no es nueva y ha ocurrido en otras ocasiones bajo condiciones definidas por México.

“A veces también, eso ha ocurrido en otras ocasiones, se solicita algún equipo de vigilancia bajo ciertas condiciones, se les solicita y apoyan en eso a partir de una definición de México. Hay información, inteligencia que ellos tienen que pueden dar, pero los operativos se realizan con elementos mexicanos”, aclaró.

Tras la llamada entre De la Fuente y Rubio, el Departamento de Estado estadounidense calificó como “inaceptable” el progreso gradual en seguridad fronteriza y exigió a México resultados verificables para desmantelar redes narcoterroristas y reducir el tráfico de fentanilo.

No obstante, el Embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, reconoció avances y resaltó la importancia de mantener programas mutuamente beneficiosos basados en objetivos compartidos.

Durante la conversación, ambos secretarios coincidieron en la necesidad de continuar la cooperación con respeto a la soberanía, generar acciones tangibles para contrarrestar a los cárteles y detener el tráfico de fentanilo y armas, así como dar seguimiento a iniciativas de intercambio de información.

Asimismo, acordaron convocar una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington en febrero, con motivo del primer aniversario de la cooperación bilateral en seguridad.