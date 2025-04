Responderemos a aranceles con programa integral, dice Sheinbaum

Horas antes de que Donald Trump anunciara los amplios aranceles recíprocos sobre los socios comerciales de Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que un día después presentaría un programa integral para el fortalecimiento de la economía mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina fue cuestionada al respecto y respondió que ya tenían algunas de las tarifas que anunciaría Trump, pero que habían decidido esperar a lo que se presentara por parte del Gobierno estadounidense.

Asimismo, insistió en que seguirían dialogando con Estados Unidos.

Además, indicó que uno de sus intereses era fortalecer la industria automotriz y que buscaba que no se importaran “muchos” automóviles.

Aseguró que el plan de su administración tenía que ver con lo que se estaba construyendo en el País, en materia de trenes, aeropuertos, puertos y manufactura.

“Mañana vamos a anunciar, es un programa integral lo que vamos a anunciar, no es un asunto de si tú me pones tarifas yo te pongo tarifas, o aranceles yo te pongo aranceles, nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras la industria automotriz”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

“Por eso el programa que vamos a presentar mañana no es solamente relacionado con los aranceles que pueda llegar a poner Estados Unidos, que ya tenemos algunos y que hemos decidido esperar a lo que presenten mañana, y además vamos a seguir dialogando con Estados Unidos, que hay buena comunicación”, agregó la presidenta.

“Entonces es un programa integral de fortalecimiento de la economía nacional. Que tiene que ver con esto, o sea no en cualquier país del mundo se está construyendo lo que estamos construyendo aquí, la cantidad de trenes, aeropuertos, puertos, y todo el programa de impulso a la manufactura a través de los pueblos de bienestar”, expresó.

“Nosotros lo que queremos es fortalecer la industria automotriz, yo ponía de ejemplo el otro día, no solo es, México produce, digamos que la mitad de lo que produce se exporta y la mitad de lo que produce se queda en México, más o menos, quizá un poco más exportamos, pero el problema es que estamos importando muchos vehículos, particularmente de Asia y no es nada en particular contra ningún país asiático, ni mucho menos, pero resulta que hay vehículos compactos que se venden mucho en México que no se fabrican en México y son para el mercado nacional, no se exportan a ningún lado”, comentó Sheinbaum Pardo.

“Entonces si nosotros queremos fortalecer la industria automotriz, pues no nada más es el tema de Estados Unidos, sino cuánto estamos importando y cómo hacer que los vehículos o la mayoría de los vehículos que se compran en México, se fabriquen en México frente a la nueva situación internacional que tenemos. Pero además es parte del Plan México que diseñamos desde hace seis meses y lo mismo es en otras áreas de la economía nacional, particularmente de la manufactura”, abundó la presidenta.

“Por cierto, con la presidenta Dilma Rousseff, en su momento, ella hizo un programa muy interesante en el 2012, de fortalecimiento de la industria automotriz en Brasil, incluso lo hemos estudiado porque nos interesa mucho, ella puso un impuesto a la industria automotriz y fue reduciendo ese impuesto a la industria automotriz en Brasil, no digo que lo vayamos a copiar, porque son condiciones distintas, digo lo que hizo ella”, recordó.

“Puso un impuesto a lo que se importaba y también a la industria en Brasil, y les disminuía el impuesto a partir del aumento en eficiencia, inversión, investigación y desarrollo, en compra de autopartes fuera en Brasil o en el Mercosur, un programa integral que permitió que del 2012 al 2017 se incrementará el 75 por ciento la producción automotriz en Brasil, fuera mayor el rendimiento vehicular y también hubiera más investigación y desarrollo en la industria automotriz, muy interesante”, expresó.

Antes, la Presidenta presumió que la economía mexicana “está muy bien” y puso como ejemplos el dato del empleo en marzo de 2025, así como los ingresos del Gobierno federal también al cierre de dicho mes.

Destacó que marzo de 2025 fue el marzo más alto de la historia, con 22 millones 465 mil 110 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Además, presumió la recaudación del Gobierno federal. Sin embargo, se quejó de que había algunos que todavía se resistían a pagar impuestos, pero destacó a los contribuyentes que sí lo hacían.

“Antes de iniciar quisiera nada más darles dos datos muy buenos, que muestran cómo la economía mexicana está muy bien, cómo el modelo de economía moral, de humanismo mexicano, el principio de por el bien de todos primero los pobres, da resultados”, sostuvo Sheinbaum Pardo.

“Miren el empleo de marzo, es el marzo más alto de la historia en empleo, 22 millones 465 mil 110 puestos de trabajo afiliados al IMSS. Del primero de enero al 31 de marzo se crearon 226 mil 731 empleos formales. El marzo del año pasado, del 24, no fue muy bueno, incluso hubo una pequeña caída, creo que de 410 empleos, ahora hay un incremento de 34 mil 179. Es muy buen dato”, detalló.

“El número de recaudación, o los números de recaudación hasta ahora, hemos recaudado a marzo de 2025 un billón 717 mil 288 pesos, lo que representa 19.7 por ciento más en términos reales, es decir, descontando inflación, que lo que se recaudó de enero a marzo de 2024”, explicó.

“Quiere decir que, primero agradecer a todos los contribuyentes porque se están pagando los impuestos, hay algunos que todavía se resisten a cumplir la ley, pero la gente tiene confianza en el Gobierno y está pagando sus impuestos. Recuerden que marzo fue el cierre de las declaraciones de personas morales, imagínense 19 por ciento arriba del 2024, en términos reales. Y el mes de marzo de 2025, histórico, el marzo más alto en empleos formales de toda la historia”, aseveró Sheinbaum Pardo.

Un día antes, la Secretaría de Hacienda redujo la estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto de México en 2025, tras publicar los Pre Criterios Generales de Política Económica para el Ejercicio Fiscal de 2026.

La institución -cuyo titular es Édgar Abraham Amador Zamora- actualizó su estimación de crecimiento para 2025, a un rango de 1.5 a 2.3 por ciento. Destacó que para 2026 se anticipaba un escenario de menor incertidumbre externa, lo que permitiría un crecimiento económico más sólido, con una expansión proyectada entre 1.5 y 2.5 por ciento.

El 1 de abril, el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, habló vía telefónica con la Presidenta de México, a quien expuso su plan ante los aranceles recíprocos que se preveía impondría Estados Unidos.

Según un comunicado, ambos líderes discutieron la importancia de aprovechar la sólida relación comercial. Carney planteó su estrategia para combatir las tarifas del Presidente Trump.

“Los líderes tuvieron una llamada productiva en la que discutieron la importancia de aprovechar la sólida relación comercial y de inversión entre los dos países, para beneficiar a canadienses y mexicanos por igual”, señaló el Gobierno canadiense.

“Carney también destacó su plan para combatir las medidas comerciales injustificadas contra Canadá, proteger las empresas de los trabajadores canadienses y fortalecer la economía canadiense, incluyendo el aumento del comercio entre Canadá y México”, agregó.

Carney y Sheinbaum enfatizaron la importancia de “salvaguardar la competitividad de América del Norte, respetando la soberanía de cada nación” durante la llamada.

“Los líderes acordaron que los ministros y altos funcionarios continuarán trabajando juntos para avanzar en las prioridades compartidas [...] Carney y Sheinbaum acordaron permanecer en estrecho contacto”, se afirmó.

En tanto, el Gobierno de México señaló que Sheinbaum y Carney coincidieron en que era importante mantener la integración de América del Norte, ante la competencia económica con otros países.

“La presidenta @Claudiashein conversó vía telefónica con el Primer Ministro de Canadá, @MarkJCarney. Acordaron mantener el diálogo y coincidieron en la importancia de la integración económica de Norteamérica, con respeto a las soberanías, como la mejor manera de competir con otras regiones del mundo”, agregó el Gobierno mexicano en su cuenta de X.

La Embajada de Canadá en México informó que ambos líderes mantuvieron una productiva conversación, en la que dialogaron sobre la importancia de fortalecer la sólida relación comercial y de inversión entre ambos países, en beneficio, tanto de canadienses como de mexicanos.