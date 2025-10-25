Nacional
Restablece CFE suministro eléctrico en estados del oriente de México

Con trabajos ininterrumpidos, el personal electricista recuperó al 100 por ciento el servicio en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/10/2025 11:40
25/10/2025 11:40

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció al 100 por ciento el suministro eléctrico a los usuarios de la región oriente de México, que corresponden a Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Durante la atención se desplegaron mil 602 electricistas, 503 vehículos pick up, 219 grúas articuladas, 6 helicópteros, 8 drones, 8 retroexcavadoras y 4 cuatrimotos.

La CFE informó que sus trabajadores y trabajadoras permanecerán en los sitios que requieran reparaciones definitivas de la infraestructura eléctrica.

