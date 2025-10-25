$!Restablece CFE suministro eléctrico en estados del oriente de México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció al 100 por ciento el suministro eléctrico a los usuarios de la región oriente de México, que corresponden a Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Durante la atención se desplegaron mil 602 electricistas, 503 vehículos pick up, 219 grúas articuladas, 6 helicópteros, 8 drones, 8 retroexcavadoras y 4 cuatrimotos.