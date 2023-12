El restaurante de Acapulco, Taqueria y pozoleria “Chely”, anunció el cierre del establecimiento por amenazas de extorsión y falta de seguridad; la comerciante del lugar denunció que hace poco más de un mes asesinaron a su esposo y al pedir seguridad a las autoridades, no recibieron respuesta.

De acuerdo con el medio El Sur, este sábado 23 de diciembre amaneció colgada en la Taqueria y pozoleria “Chely”, ubicada frente a la playa Tlacopanocha, una lona donde la familia de un comerciante asesinado el pasado 14 de noviembre anuncia el cierre definitivo del restaurante en Guerrero.

También denunciaron que la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón les advirtió que se fueran de Acapulco porque “sus vidas corrían peligro”.

La comerciante, viuda del hombre asesinado, explicó que su esposo fue atacado en el negocio tras negarse a pagar una extorsión que le exigían, a pesar de que ya habían acudido a denunciar estos hechos ante la Fiscalía Regional de Acapulco en dos ocasiones.

“A todos mis clientes y amigos les agradezco su preferencia durante 20 años. Se cierra este negocio Taqueria y Pozoleria “Chely” por culpa de la delincuencia e inseguridad que se vive en Acapulco, pedí ayuda a todas las corporaciones del gobierno, nadie me ayudó, nadie escuchó, ahora mi esposo está muerto de una manera cobarde, por culpa de esta inseguridad que vivimos todos los comerciantes, me quitaron a mi esposo que su único delito fue trabajar para su familia y darle trabajo a varias personas”, dice la lona.

Fiscalía no brindó protección a restaurante en Acapulco La mujer dijo que el homicidio de su esposo ocurrió 5 días después de que reabrieron el negocio tras el impacto del huracán Otis, y dijo que al reunirse con la fiscal Valdovinos, ésta le comentó que lo mejor era que se fuera de Acapulco.

“Quiero que sepan que lo único que lograron fue que huya de Acapulco porque la propia fiscal me dice que me vaya, entonces en manos de quién estamos, si el gobierno no puede con este cargo que lo deje y que la muerte de mi esposo no quede impune. Adiós Acapulco, gracias gobernadora Evelyn Salgado, fiscal Sandra Valdovinos, presidenta municipal Abelina por tanta corrupción e inseguridad”.

También responsabilizó a las autoridades de su seguridad y la de sus hijas, y pidió que la muerte de su esposo no quede impune: “Este es el Acapulco que quieren los gobiernos, un Acapulco sin ley”.

Violencia en Acapulco

El cierre del restaurante en Acapulco ocurre días después de que Ricardo Taja Ramírez, aspirante a la alcaldía de Acapulco por Morena, fue asesinado a balazos en la zona Diamante del puerto.

De acuerdo con los reportes policiales, Taja Ramírez estaba en una pozolería de nombre Las Vecinas, ubicada sobre el bulevar de Las Naciones, en la zona Diamante de Acapulco, cuando fue atacado a balazos por civiles armados.

Y un día después de que Luisa Fernanda García Villegas, desaparecida desde el 11 de diciembre en la zona de Costa Azul, Acapulco, fue encontrada asesinada.