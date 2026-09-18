Restringirán totalmente uso de celulares en primarias y secundarias de México

El Consejo Nacional de Autoridades Educativas acordó por unanimidad regular el uso de teléfonos celulares en las aulas del País, con una restricción total durante la jornada escolar en los niveles de primaria y secundaria a partir de octubre de 2026, según informó este viernes Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública.

La medida se aprobó durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Conaedu. En educación media superior y superior, las reglas respecto al uso de estos dispositivos serán construidas por acuerdo de cada comunidad educativa.

Delgado Carrillo informó que la regulación estará acompañada por la estrategia “El ABC de las Emociones”, enfocada en el cuidado de la salud mental de adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años.

“A la par de esta medida, fortalecemos el cuidado de la salud mental de adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años con la estrategia ‘El ABC de las Emociones’, impulsada por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, publicó el titular de la SEP.

Según el funcionario federal, para difundir la estrategia se realizarán asambleas escolares y actividades en las aulas, además de una campaña informativa.

La SEP también distribuirá más de 16 millones de guías dirigidas a estudiantes, familias y docentes como parte de las acciones de acompañamiento.

“Hagamos equipo por una educación con menos pantallas, más convivencia y un desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México”, señaló Delgado Carrillo.