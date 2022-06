Reta Mario Zamora a los golpes a Fernández Noroña por ofender a mujeres en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO._ Mientras discutían el tema de inseguridad en el país, en el Senado de la República el legislador sinaloense Mario Zamora Gastelum tomó la tribuna para retar a Gerardo Fernández Noroña ir a los golpes.

Zamora, legislador de Ahome en Sinaloa, defendió una supuesta ofensa que Fernández Noroña hizo a la legisladora de Sonora, la ex presentadora de noticias Lilly Téllez.

Antes del incidente, Téllez aprovechó su participación para acusar que Morena se había convertido en el brazo político del crimen organizado en México, y llamó diputado “Changoleón”, en referencia a un indigente alcohólico que se hiciera famoso en un programa de televisión a mediados de los 2000.

Noroña pidió que hubiera orden en la cámara y respeto para los senadores.

“Una moción de orden pedirle a la mesa directiva, que no permita los insultos a un legislador o legisladora, si fuese a la inversa yo sería acusado de violencia política de género”, acusó Fernández Noroña.

A la discusión entró también la legisladora panista Kenia López, del Partido Acción Nacional, quien le recalcó a Fernández Noroña que “siempre que sube a tribuna ofende”.

Entonces Zamora pidió la palabra para subir a tribuna y dirigir el mensaje al legislador petista.

“Entiendo que aquí se caldear los ánimos y todo; lo digo con mucho respeto, compañeros, diputado, usted lo dice bien, si usted hace algún tipo de comentario lo pueden denunciar o llamar violencia política de género, pero si alguien te habla mal, y trae la sangre muy caliente y lo arreglamos como quieran, como se tenga que arreglar, si no quiere que sea aquí en la cámara, como quieran, como usted guste, como usted guste”, expresó.

“El que se ponga a hablarle así a una compañera Senadora me da pena y la verdad a nosotros en Sinaloa nos enseñaron a cuidar y proteger a las mujeres, sea quien sea, a cuidar y proteger a las mujeres, así que si trae la sangre muy caliente, adelante chavalón, se vale, y si quiere con una mano atrás para que la edad, se vale, al cabos que estamos del vuelo hermano”.

Zamora incluso le propuso a Fernández Noroña que usen guantes para intercambiar golpeas sin que haya heridas mayores.

“No hay problema, eso ayuda a sacar las presiones, las tensiones, si no las puede sacar de otra manera, porque hay otras maneras, si no las puedes sacar de otras maneras eso ayuda, no pasa nada”, dijo.

“Y mire, para que no haya bronca, puede ser con guantes, y con careta, para que no quede rajón, no pasa nada. Le aseguro que le va a gustar, se va a entretener y la va a pasar muy bien”.