$!Retienen 250 kilos de atún aleta amarilla, un marlín de 40 kilos y arte de pesca en reserva de Islas Marías

ISLAS MARÍAS, Nayarit._ Un total de 250 kilogramos de atún aleta amarilla, un ejemplar de marlín con un peso estimado de 40 kilogramos y un arte de pesca tipo cimbra (también conocido como palangre), con una longitud aproximada de 10 kilómetros, equipado con alrededor de 200 anzuelos de acero inoxidable, fue retenido de manera precautoria dentro del Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera Islas Marías.

Este decomiso fue realizado por personal del Sector Naval de Islas Marías, en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó sobre estos hechos.

Esta acción derivó de un reporte emitido por personal de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Islas Marías de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quienes a través de un radar detectaron una embarcación menor en inmediaciones de la Isla San Juanito, en el Archipiélago de Islas Marías, por lo que se ordenó el zarpe inmediato del Grupo de Inspección y Vigilancia, integrado por un Oficial Federal de Pesca de Marina; así como personal de Conapesca, quienes a bordo de una embarcación tipo Defender se trasladaron al punto reportado.