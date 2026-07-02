$!Retienen 50 kilos de producto pesquero por pesca ilegal en Islas Marías

ISLAS MARÍAS, Nayarit._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que personal naval del Sector Naval de Islas Marías, en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, efectuó la retención precautoria de aproximadamente 50 kilos de producto pesquero a una embarcación menor que realizaba actividades de pesca dentro de la Reserva de la Biosfera Islas Marías.

A través de un comunicado, señaló que esta acción se llevó a cabo el miércoles durante recorridos de patrullaje de vigilancia marítima, cuando personal naval a bordo de una embarcación tipo Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Islas Marías, detectó en inmediaciones del Achipiélago de Islas Marías a una embarcación menor con tres tripulantes a bordo, originarios de La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, quienes realizaban actividades de extracción de producto marino dentro del Área Natural Protegida.

Al efectuarles la inspección correspondiente, se observó a bordo un ejemplar de pez vela con un peso aproximado de 30 kilos, un atún aleta amarilla de aproximadamente 20 kilos, así como un arte de pesca tipo cimbra (conocido también como palangre), equipado con alrededor de 110 reinales provistos de anzuelos de acero inoxidable.