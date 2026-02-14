$!Retienen a embarcación con 130 kilogramos de tiburón dentro del Área Natural Protegida Islas Marías

ISLA MARÍA Madre, Nayarit._ Un total de 130 kilogramos de tiburón, además de artes de pesca y una embarcación que realizaba actividades de pesca ilegal dentro del polígono del Área Natural Protegida correspondiente a la Reserva de la Biosfera Islas Marías, fue asegurado de manera precautoria.

De acuerdo a un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto del Sector Naval Islas Marías, informa que el viernes 13 de febrero, personal de este Mando Naval, en coordinación con personal de Inspección y Vigilancia Pesquera (IFP) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), aseguró de manera precautoria una embarcación, artes de pesca y producto pesquero que realizaba actividades de pesca ilegal dentro del polígono del Área Natural Protegida correspondiente a la Reserva de la Biosfera Islas Marías.

Esta acción se llevó a cabo durante recorridos de inspección y vigilancia marítima, cuando personal naval detectó a una embarcación menor, al efectuar actividades de pesca en una zona restringida, por lo que se procedió a su inspección en la mar.

Derivado de la inspección, se localizaron aproximadamente 130 kilogramos de producto pesquero (tiburón), un arte de pesca tipo cimbra de 12 kilómetros de longitud en carrete, con 170 anzuelos de acero inoxidable, por lo que se realizó un aseguramiento precautorio de la embarcación, producto y artes de pesca a bordo, se elaboraron las actas correspondientes y se dio aviso a las autoridades competentes.