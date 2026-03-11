$!Retienen aproximadamente 502 kilogramos de producto pesquero en el Área Natural Protegida Islas Marías

ISLA MARÍA, MADRE, Nayarit._ Aproximadamente 502 kilogramos de producto pesquero fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Marina, tras detectar dos embarcaciones menores presuntamente realizando actividades de pesca sin permisos vigentes dentro del Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera Islas Marías.

A través de un comuicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto del Sector Naval Islas Marías, informa que ayer, personal de este mando naval, en coordinación con personal de Inspección y Vigilancia Pesquera y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, efectuó retención precautoria de aproximadamente 502 kilogramos de producto pesquero, tras detectar dos embarcaciones menores presuntamente realizando actividades de pesca sin permisos vigentes dentro del Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera Islas Marías.

Se dio a conocer que esta acción se llevó a cabo durante un recorrido de vigilancia marítima, cuando personal naval detectó a citadas embarcaciones en una zona de pesca restringida, por lo que fueron conducidas al muelle de Puerto Balleto, en Isla María Madre, a fin de realizar la inspección correspondiente.