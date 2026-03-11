$!Retienen aproximadamente 502 kilogramos de producto pesquero en el Área Natural Protegida Islas Marías

ISLA MARÍA, MADRE, Nayarit._ Aproximadamente 502 kilogramos de producto pesquero fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Marina, tras detectar dos embarcaciones menores presuntamente realizando actividades de pesca sin permisos vigentes dentro del Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera Islas Marías.
A través de un comuicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto del Sector Naval Islas Marías, informa que ayer, personal de este mando naval, en coordinación con personal de Inspección y Vigilancia Pesquera y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, efectuó retención precautoria de aproximadamente 502 kilogramos de producto pesquero, tras detectar dos embarcaciones menores presuntamente realizando actividades de pesca sin permisos vigentes dentro del Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera Islas Marías.
Se dio a conocer que esta acción se llevó a cabo durante un recorrido de vigilancia marítima, cuando personal naval detectó a citadas embarcaciones en una zona de pesca restringida, por lo que fueron conducidas al muelle de Puerto Balleto, en Isla María Madre, a fin de realizar la inspección correspondiente.
Derivado de la inspección, se localizó a bordo producto pesquero con un peso aproximado de 502 kilogramos, así como artes de pesca tipo cimbra que en conjunto sumaban aproximadamente seis kilómetros de longitud en carrete y alrededor de 250 anzuelos de acero inoxidable, por lo que personal de Conapesca procedió a efectuar la retención precautoria del producto, elaborando las actas correspondientes y dando aviso a las autoridades competentes.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, en coordinación con Conapesca, refrenda su compromiso de coadyuvar en la protección y conservación de los recursos pesqueros y del medio ambiente marino, mediante patrullajes permanentes en funciones de Guardia Costera, contribuyendo a inhibir actividades ilícitas y a preservar los ecosistemas que conforman la Reserva de la Biosfera de Islas Marías.