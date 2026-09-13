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Retira Marina e IMPI del mercado más de 90 mil productos presuntamente apócrifos en cinco estados de México

En 22 días, la Operación Limpieza desplegó 21 operativos en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/09/2026 16:54
13/09/2026 16:54

MÉXICO.- En el marco de la Operación Limpieza, la Secretaría de Economía y la Marina, en conjunto con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, realizaron 21 operativos en cinco entidades del país para combatir la piratería e impedir que mercancía presuntamente infractora de derechos de propiedad intelectual llegue a las personas consumidoras.

A través de un comunicado se informó que en apenas 22 días, estas acciones permitieron asegurar 90 mil 535 productos, con un valor estimado de 8 millones 220 mil 709 pesos, en distintos establecimientos y puntos de almacenamiento y distribución ubicados en los estados de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Entre los productos asegurados se encontraron prendas de vestir y diversos artículos que ostentaban sin autorización marcas registradas, así como imágenes de personajes protegidos, utilizados para aparentar autenticidad y aprovechar indebidamente el reconocimiento comercial de sus legítimos titulares.

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Algunos de los resultados relevantes son:

▪️ En el Estado de México se aseguraron 43 mil 974 productos, con un valor estimado de 4 millones 644 mil 683 pesos, en establecimientos como Mall Chino, Ibersino, Universal y Max Sport. En esta entidad se contó con un estado de fuerza de 60 elementos y la coordinación de la Secretaría de Marina.

▪️ En Tlaxcala se retiraron 15 mil 571 piezas, valuadas en 1 millón 61 mil 36 pesos, mediante acciones realizadas en Unimás, Tienda China, Zheng Bin y Merca Asia. En estas operaciones participaron entre 35 y 40 elementos, en coordinación con la Secretaría de Marina.

▪️ En Querétaro se aseguraron 12 mil 630 productos, con un valor de 1 millón 141 mil 152 pesos, en los establecimientos: China Land, Small China, La Casa del Panda y Hogar China City. Los operativos contaron con la participación de 30 elementos y el acompañamiento de la Guardia Nacional.

▪️ En Puebla fueron retiradas 9 mil 434 piezas, con un valor estimado de 796 mil 654 pesos, en Eco Market, Eco Home Market, Fun Dahlia y China Poblana. Las acciones se realizaron con un estado de fuerza de entre 35 y 40 elementos, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

▪️ En Hidalgo se aseguraron 8 mil 926 productos, valuados en 577 mil 184 pesos, en establecimientos como Almacén Dragón, Bazar Amigo e Ideal Asia. Participaron 16 elementos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y el Ejército Mexicano.

Con esta estrategia, el IMPI y la Secretaría de Marina fortalecen su actuación en los primeros eslabones de la cadena de comercialización para frenar la distribución de productos presuntamente apócrifos, proteger los derechos de propiedad intelectual y brindar mayor certeza a las personas consumidoras.

La Secretaría de Economía y el Instituto continuarán trabajando de manera coordinada con autoridades federales y estatales para combatir la piratería, brindar certeza jurídica a los propietarios de las marcas y proteger la economía formal.

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