$!Retira Marina e IMPI del mercado más de 90 mil productos presuntamente apócrifos en cinco estados de México

Entre los productos asegurados se encontraron prendas de vestir y diversos artículos que ostentaban sin autorización marcas registradas, así como imágenes de personajes protegidos, utilizados para aparentar autenticidad y aprovechar indebidamente el reconocimiento comercial de sus legítimos titulares.

A través de un comunicado se informó que en apenas 22 días, estas acciones permitieron asegurar 90 mil 535 productos, con un valor estimado de 8 millones 220 mil 709 pesos, en distintos establecimientos y puntos de almacenamiento y distribución ubicados en los estados de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

MÉXICO.- En el marco de la Operación Limpieza, la Secretaría de Economía y la Marina, en conjunto con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, realizaron 21 operativos en cinco entidades del país para combatir la piratería e impedir que mercancía presuntamente infractora de derechos de propiedad intelectual llegue a las personas consumidoras.

Algunos de los resultados relevantes son:

▪️ En el Estado de México se aseguraron 43 mil 974 productos, con un valor estimado de 4 millones 644 mil 683 pesos, en establecimientos como Mall Chino, Ibersino, Universal y Max Sport. En esta entidad se contó con un estado de fuerza de 60 elementos y la coordinación de la Secretaría de Marina.

▪️ En Tlaxcala se retiraron 15 mil 571 piezas, valuadas en 1 millón 61 mil 36 pesos, mediante acciones realizadas en Unimás, Tienda China, Zheng Bin y Merca Asia. En estas operaciones participaron entre 35 y 40 elementos, en coordinación con la Secretaría de Marina.

▪️ En Querétaro se aseguraron 12 mil 630 productos, con un valor de 1 millón 141 mil 152 pesos, en los establecimientos: China Land, Small China, La Casa del Panda y Hogar China City. Los operativos contaron con la participación de 30 elementos y el acompañamiento de la Guardia Nacional.

▪️ En Puebla fueron retiradas 9 mil 434 piezas, con un valor estimado de 796 mil 654 pesos, en Eco Market, Eco Home Market, Fun Dahlia y China Poblana. Las acciones se realizaron con un estado de fuerza de entre 35 y 40 elementos, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

▪️ En Hidalgo se aseguraron 8 mil 926 productos, valuados en 577 mil 184 pesos, en establecimientos como Almacén Dragón, Bazar Amigo e Ideal Asia. Participaron 16 elementos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y el Ejército Mexicano.

Con esta estrategia, el IMPI y la Secretaría de Marina fortalecen su actuación en los primeros eslabones de la cadena de comercialización para frenar la distribución de productos presuntamente apócrifos, proteger los derechos de propiedad intelectual y brindar mayor certeza a las personas consumidoras.

La Secretaría de Economía y el Instituto continuarán trabajando de manera coordinada con autoridades federales y estatales para combatir la piratería, brindar certeza jurídica a los propietarios de las marcas y proteger la economía formal.